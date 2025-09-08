Se despide de la vida de casada: Evangelina Anderson, soltera a puro lujo por las playas de México

En las últimas semanas, Evangelina Anderson volvió a estar en el centro del huracán mediático luego de que en LAM se confirmara su separación definitiva de Martín Demichelis. La noticia de la separación llegó luego de meses de rumores, gestos en redes sociales y el proceso para eliminar el tatuaje que la modelo tiene en honor al exfutbolista.

Recientemente Evangelina Anderson tomó la decisión de alejarse de todo el escándalo que supuso su separación con Martín Demichelis. La actriz emprendió rumbo a México para desconectar y descansar. Las redes sociales han sido testigo de los días de aventura que la modelo ha compartido con un grupo de amigas que la ha acompañado.

El viaje de lujo de Evangelina Anderson para celebrar la soltería

México se convirtió en el escenario elegido por Evangelina Anderson para iniciar este nuevo capítulo en su vida. Hospedada en un exclusivo complejo frente al mar, la modelo compartió imágenes de las paradisíacas playas y de las actividades que realiza junto a sus amigas.

Entre tragos de autor y jornadas de spa, Evangelina se muestra plena, disfrutando de un entorno que combina descanso, diversión y glamour. Las publicaciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde sus seguidores la elogiaron por su actitud positiva y por la manera en que decidió enfrentar esta etapa personal.

El increíble estilismo de Evangelina Anderson

No ha sido únicamente la actitud de Evangelina Anderson en esta nueva etapa de su vida lo que se ha robado las miradas, sino también sus estilismos. Para recorrer las paradisíacas islas de México, la modelo ha optado por bikinis en tonos rojos que resaltan con su piel, además de accesorios en tonos nude, que elevan el look completamente.

Además de dar lecciones de moda en la playa, Evangelina Anderson ha compartido diversos estilismo con los que ha encantado a sus seguidores. Recientemente utilizó un vestido ceñido al cuerpo en tonos metalizados. Si bien el color del vestido era el protagonista, la actriz utilizó accesorios sencillos logrando potenciar su outfit, dándole un look veraniego pero sofisticado.