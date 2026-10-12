La inesperada confesión de Paula Trapani luego de abandonar MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity sigue consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión argentina, atrayendo la atención de millones de espectadores, noche a noche. Sin embargo, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates donde los dichos de los usuarios exponen un fuerte descontento con las exigencias impuestas por el prestigioso jurado. Los seguidores del reality cuestionan la rigidez de las devoluciones en las galas de eliminación, señalando que la vara parece estar demasiado alta para algunos competidores en esta etapa de la competencia.

En medio de esta creciente tensión, el ciclo sumó un nuevo capítulo dramático con su segunda gala, donde Paula Trapani se convirtió en la última eliminada de las cocinas del programa. Tras no lograr convencer a los exigentes paladares de los especialistas, la comunicadora debió colgar su delantal. Pero el verdadero revuelo comenzó inmediatamente después de su salida, cuando rompió el silencio y lanzó una dura confesión que sacudió los cimientos del certamen.

El jurado de Masterchef Celebrity eliminó a Paula Trapani

La confesión de Paula Trapani tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity

El domingo 11 de octubre quedará marcado como el fin del camino para Paula Trapani en Masterchef Celebrity. Su salida generó un impacto inmediato, pero el verdadero estallido mediático ocurrió pocas horas después. La periodista rompió el silencio en el streaming de Yanina Latorre en el ciclo oficial, "En boca de todos", donde no se guardó absolutamente nada y apuntó con dureza contra el veredicto del tribunal gastronómico, compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.

Al ser consultada sobre la unanimidad de los especialistas al momento de expulsarla, la conductora sembró la duda sobre la transparencia de la decisión. “Estaban los tres de acuerdo, supuestamente. Si soy sincera, justos no fueron”, sentenció con notable indignación. Su descargo no se limitó únicamente a la evaluación final de los platos, sino al trato desigual que, según su perspectiva, recibió a lo largo de toda la última gala de eliminación. “Toda la cocina de hoy, me sentí abandonada. Los jurados fueron a las distintas islas, con Hernán y varios estuvieron un rato largo”, apuntó tajante.

Esta evidente falta de asistencia técnica jugó un rol crucial en el resultado de su preparación. Para finalizar, la periodista analizó los prejuicios que pudieron haber influido en la actitud de los chefs hacia ella en comparación con el resto de los participantes: “También creo que fue una cuestión de expectativas. Ellos capaz pensaban que cocinaba mejor por tener hijos, y que por eso no necesitaba ayuda. Y a los que ven más débiles los ayudaban más. Pero me fui yo”.

Así fue la segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La tensión en Masterchef Celebrity alcanzó su punto máximo en la segunda gala de eliminación. El desafío principal consistió en trabajar con ingredientes complejos y de cocción milimétrica: arroz y calamares. La consigna obligó a los famosos a diseñar preparaciones sofisticadas en un tiempo límite, lo que desató el caos y los nervios en las diferentes estaciones de trabajo. En este contexto, la propuesta de Paula Trapani consistió en un risotto rojo con calamares.

Aunque la periodista intentó plasmar una idea ambiciosa y con impronta gourmet, el desarrollo del plato presentó severos inconvenientes desde el inicio. Los especialistas no tardaron en notar fallas conceptuales críticas, apuntando principalmente a la presentación y a la decisión de servir los moluscos cortados en piezas excesivamente grandes, lo que dificultaba la degustación armónica del menú.

Tras las devoluciones, la comunicadora quedó en la cuerda floja y protagonizó un reñido mano a mano contra Mike Amigorena. Finalmente, los expertos dictaminaron que la eliminaron debido a graves errores en las texturas de su plato. El veredicto fue unánime e inapelable: el jurado sentenció que el arroz carecía del fuego adecuado y que el punto de los calamares resultó deficiente, quedando prácticamente crudos.

Paula Trapani, eliminada de Masterchef Celebrity

La inesperada salida de Paula Trapani de MasterChef Celebrity expuso las internas, estrategias y demandas que rodean al certamen de cocina. Su partida reveló la complejidad de competir en un formato donde los prejuicios y la exposición pública juegan un papel determinante.

A.E