De Mica Viciconte y Luca Cubero a Catherine Fulop y Vero Lozano: así votaron los famosos en las Elecciones Buenos Aires 2025

Este primer domingo de septiembre se llevaron a cabo las Elecciones Buenos Aires 2025 por lo que los ciudadanos bonaerenses debieron asistir a las urnas para emitir sus votos; una jornada histórica dado que, por primera vez, los sufragios se llevaron separados del calendario nacional. Es por ello que, personalidades del espectáculo dejaron registrado sus vivencias y sus impresiones en redes sociales, lo que significó un grato gesto con la democracia.

Entre las celebridades más queridas de la televisión argentina se destacaron Mica Viciconte, quien estuvo acompañada por Luca Cubero, Catherine Fulop y Vero Lozano. Con celular en mano y una amplia sonrisa por ser parte de este día soleado donde se define la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales, cada una de ellas dejó inmortalizada la emisión de su voto y el cumplimiento de su deber cívico.

Mica Viciconte junto a Luca Cubero | Instagram

Mica Viciconte y Luca Cubero a Catherine Fulop y Vero Lozano sellaron su compromiso con la democracia

Mica Viciconte asistió junto a Luca Cubero al cuarto oscuro. Era la primera vez que la panelista de Ariel en su Salsa llevaba a su primogénito a participar de una jornada democrática de esta índole. Con sobre en mano y una sonrisa de oreja a oreja, la exparticipante de Combate posó radiante junto al niño, quien también sostenía sonriente el papel entre su tierna manito.

Catherine Fulop no se quiso quedar atrás de las personalidades que registraron su paso por las Elecciones Buenos Aires 2025. Luego de salir del establecimiento educativo donde emitió su voto. “Hola mi gente bella. Acá, acabo de cumplir mi deber. Vamos a votar para que luego no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar mi gente”, exclamó con ánimos de concientizar a sus seguidores acerca de la importancia de hacer valer su derecho como ciudadano. Asimismo, como muestra de credibilidad, mostró el troquel celeste que es otorgado por la autoridad de mesa una vez colocado el sobre en la urna.

Por su parte, Vero Lozano también encendió la cámara de su teléfono celular para tomarse una selfie junto con el envoltorio blanco documentado que contenía el nombre de los candidatos a legisladores elegidos. Mientras los más reconocidos elegían Instagram como plataforma para documentar sus sentimientos e impresiones, la escritora Claudia Piñeiro utilizó X (ex Twitter) como canal de expresión: “Me levanté temprano para ir a votar. Donde voto hace cuatro grados, pero el sol anuncia un día hermoso. Elijo creer, me abrigo y León Gieco me acompaña”.

Vero Lozano compartió su voto en redes | Instagram

Todas ellas -Mica Viciconte y Luca Cubero a Catherine Fulop y Vero Lozano-, a su manera, se sumaron a la tendencia de famosos que dejaron plasmados sus movimientos en una jornada tan importante para la provincia de Buenos Aires. Frases tales como “Votamos”, “Mi deber, mi voto” o la palabra “Argentina” acompañado con un corazón se replicaron en las redes sociales y funcionaron como contagio colectivo para que todos asistan a votar y así ser los protagonistas de su propio destino.

NB