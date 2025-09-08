Pimpottery: piezas únicas, personalizadas y con identidad propia

CONTENT LIKE

¿Cómo fueron los inicios en su profesión?

Pato —mi mamá— es el corazón de Pimpottery y la encargada de dar vida a cada pieza. Ella es una reconocida artista de Mar del Plata por sus pinturas y, en paralelo, encontró en la cerámica una nueva pasión que comenzó casi por casualidad en su taller. Lo que al principio fue un hobby se transformó en algo mucho más grande: nos preparó a mi hermano y a mí toda la vajilla para nuestros hogares, y cada vez que recibíamos visitas la gente quedaba encantada, preguntando de dónde era. Ese interés nos abrió los ojos y entendimos que lo que había nacido como una actividad recreativa podía convertirse en un proyecto con identidad propia. Así fue como nació Pimpottery, un emprendimiento familiar que combina arte, diseño y funcionalidad en cada creación.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

En Pimpottery ofrecemos un abanico de posibilidades tanto para clientes particulares como para empresas. Realizamos venta de cerámica minorista y mayorista, siempre con piezas 100% artesanales, hechas a mano y con la dedicación que merece un producto pensado para durar en el tiempo. Nuestra propuesta está dirigida tanto a quienes buscan sumar belleza y calidez a su mesa cotidiana, como a marcas y locales gastronómicos que desean destacarse con vajilla única.

Además, realizamos envíos a todo el país, lo que nos permite llegar a cualquier rincón con nuestras colecciones, manteniendo intacta la esencia artesanal que nos distingue.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Nuestro sueño y meta en el mediano plazo es seguir creciendo y que cada vez más personas de distintas provincias puedan conocer y disfrutar de Pimpottery. Queremos consolidar la marca como referente nacional en cerámica artesanal, expandiendo nuestro alcance más allá de Mar del Plata. Apostamos a que los clientes nos elijan no solo por el diseño (que aporta personalidad y estilo a cada espacio) sino también por la resistencia, durabilidad y calidad premium que caracteriza a nuestras piezas. La idea es que cada persona que adquiera un producto nuestro sienta que tiene en sus manos una pieza de arte utilitaria hecha con amor.

¿Qué los diferencia?

En un mercado donde la cerámica suele verse como algo estándar, en Pimpottery nos destacamos por ofrecer piezas únicas, personalizadas y con identidad propia. Nuestros clientes saben que no van a encontrar dos piezas iguales, porque cada creación es irrepetible.

Además, brindamos la posibilidad de adaptar el diseño y los colores a la impronta de cada espacio físico. Para los negocios, ofrecemos un plus muy valorado: el grabado de logos o insignias de marca en las piezas, una opción perfecta para cafés, restaurantes o marcas que quieran sumar vajilla con identidad propia. También es una alternativa original y elegante para regalos empresariales, lanzamientos o productos exclusivos en tiendas. Ese nivel de personalización y cuidado en el detalle es lo que nos diferencia y nos convierte en una propuesta única.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Cada paso que dimos, incluso los más desafiantes, nos sirvió para aprender y llegar a lo que somos hoy. Si volviera a empezar, probablemente no cambiaría demasiado, pero sí pondría más foco en avanzar de manera gradual, dedicando más tiempo al armado de la tienda online y al contenido de redes sociales antes de lanzar campañas publicitarias. Hoy entendemos que la comunicación visual y la experiencia digital son tan importantes como el producto mismo: cuando la tienda y las redes están alineadas, transmiten coherencia y generan confianza, lo que se traduce directamente en ventas. Esa sería la clave que aplicaríamos desde el inicio.

Datos de contacto:

Instagram: @pimpottery

Correo: [email protected]

www.pimpottery.mitiendanube.com

Teléfono: +5492235171015