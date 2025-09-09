Se conocieron todos los nominados de los Premios Martín Fierro

Se conocieron los nominados a los Premios Martín Fierro, la gran fiesta de la televisión argentina. La lista completa fue presentada en una edición especial de Cortá por Lozano, donde Verónica Lozano y Luis Ventura anunciaron uno por uno a los candidatos que competirán por la estatuilla más importante del espectáculo nacional.
La ceremonia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se llevará adelante el próximo 29 de septiembre, la conducirá Santiago del Moro y será transmitida por Telefe.
Todos los nominados a los Premios Martín Fierro
Mejor reality
Cantando 2024 (América TV)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Expedición Robinson (Telefe)
Mejor jurado
Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (América TV)
El Gran Premio de la Cocina -eltrece
Interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (el nueve)
Susana Giménez (Telefe)
Noticiero nocturno
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso (eltrece)
Soledad Larghi (América )
Romina Manguel (El nueve)
Gisele Sousa Dias (Telefe)
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili (Telefe)
Nelson Castro (eltrece)
Claudio Rígoli (El Nueve)
Magazine
DDM (América TV)
Mañanísima (eltrece)
Cortá por Lozano (Telefe)
A la Barbarossa (Telefe)
Mejor big show
Bake Off famosos (Telefe)
La noche perfecta (eltrece)
Noche al Dente (América)
Labor conducción femenina
Juana Viale (eltrece)
Wanda Nara (Telefe)
Verónica Lozano (Telefe)
Susana Giménez (Telefe)
Mariana Fabbiani (América)
Pamela David (América)
Labor conducción masculina
Darío Barassi (eltrece)
Iván de Pineda (Telefe)
Santiago del Moro (Telefe)
Guido Kaczka (eltrece)
Mejor panelista
Diego García Sáez (El Nueve)
David Kablin (El Nueve)
Luis Bremer (América)
Pía Shaw (Telefe)
Entretenimientos/Juegos
Ahora Caigo (eltrece)
Escape Perfecto (Telefe)
Los 8 Escalones (eltrece)
Mejor cronista
Cecilia Insinga (eltrece)
Roberto Funes Ugarte (Telefe)
Oliver Quiroz (América)
Daniel Roggiano (Telefe)
Mejor programa humorístico
Bendita (El Nueve)
Pares de Comedia (Net)
Pasó en América (América)
Mejor actor protagonista en ficción
Guillermo Francella (eltrece)
Gabriel Goity (eltrece)
Benjamín Vicuña (eltrece)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo (Telefe)
Natalia Oreiro (eltrece)
Peterson, Carla (eltrece)
Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
