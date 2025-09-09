martes 09 de septiembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 22:47

Se conocieron todos los nominados de los Premios Martín Fierro

Luis Ventura y Verónica Lozano revelaron los candidatos a llevarse la estatuilla el próximo 29 de septiembre.

Se conocieron los nominados a los Premios Martín Fierro, la gran fiesta de la televisión argentina. La lista completa fue presentada en una edición especial de Cortá por Lozano, donde Verónica Lozano y Luis Ventura anunciaron uno por uno a los candidatos que competirán por la estatuilla más importante del espectáculo nacional.

La ceremonia de la  Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se llevará adelante el próximo 29 de septiembre, la conducirá Santiago del Moro y será transmitida por Telefe.

Mejor reality

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Expedición Robinson (Telefe)

Mejor jurado

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (América TV)

Interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (el nueve)

Susana Giménez (Telefe)

Noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (eltrece)

Soledad Larghi (América )

Romina Manguel (El nueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe)

Nelson Castro (eltrece)

Claudio Rígoli (El Nueve)

Magazine

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

Mejor big show

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

Labor conducción femenina

Juana Viale (eltrece)

Wanda Nara (Telefe)

Verónica Lozano (Telefe)

Susana Giménez (Telefe)

Mariana Fabbiani (América)

Pamela David (América)

Labor conducción masculina

Darío Barassi (eltrece)

Iván de Pineda (Telefe)

Santiago del Moro (Telefe)

Guido Kaczka (eltrece)

Mejor panelista

Diego García Sáez (El Nueve)

David Kablin (El Nueve)

Luis Bremer (América)

Pía Shaw (Telefe)

Entretenimientos/Juegos

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

Mejor cronista

Cecilia Insinga (eltrece)

Roberto Funes Ugarte (Telefe)

Oliver Quiroz (América)

Daniel Roggiano (Telefe)

Mejor programa humorístico

Bendita (El Nueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

Mejor actor protagonista en ficción

Guillermo Francella (eltrece)

Gabriel Goity (eltrece)

Benjamín Vicuña (eltrece)

Mejor actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo (Telefe)

Natalia Oreiro (eltrece)

Peterson, Carla (eltrece)

Mejor programa periodístico 

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

NOTICIA EN DESARROLLO...

