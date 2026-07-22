¿Por qué nos sorprende que una prenda dure años?

Cuando encontramos una prenda que perteneció a nuestra madre o a nuestra abuela y sigue en buen estado, solemos reaccionar con sorpresa. Sin embargo, quizás la pregunta debería ser otra: ¿por qué nos parece extraño que una prenda dure años?
En las últimas décadas nos acostumbramos a un ritmo de consumo cada vez más acelerado. Las colecciones se renuevan constantemente y muchas prendas son compradas con la expectativa de que acompañen una temporada y luego sean reemplazadas por algo nuevo.
Frente a esa lógica, el slow fashion propone una mirada diferente. No se trata solamente de producir menos, sino de diseñar mejor. De tomarse el tiempo para desarrollar una prenda, trabajar su moldería, elegir materiales adecuados y prestar atención a los detalles que muchas veces no se ven a simple vista, pero que determinan cuánto tiempo nos va a acompañar una pieza.
Personalmente, una parte importante de ese proceso consiste en probar mis propios diseños. Antes de ofrecer una prenda, la uso, la lavo y observo cómo responde con el paso del tiempo. Me gusta decir que soy la primera clienta de ANIMA. Necesito comprobar que aquello que estoy creando funcione en la vida real y conserve su calidad uso tras uso.
También creo en diseñar prendas que trasciendan una tendencia puntual. No porque las tendencias estén mal, sino porque me interesa que una persona pueda seguir disfrutando una prenda mucho después de la temporada en la que la compró.
Por eso produzco en cantidades reducidas, priorizo la calidad de los materiales y desarrollo colecciones con una identidad propia en lugar de perseguir tendencias pasajeras. Creo que una prenda adquiere valor cuando se convierte en parte de nuestra historia, cuando la seguimos eligiendo una y otra vez.
Quizás consumir de manera más consciente no implique comprar menos por obligación, sino elegir mejor. Volver a valorar la calidad, el diseño y el trabajo que hay detrás de cada prenda puede ser una forma de construir una relación más duradera con aquello que vestimos.
Contacto:
www.animaonline.com.ar
Instagram: @anima.disofia