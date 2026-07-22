Fundación Emociones al Galope: El poder terapéutico de los caballos que transforma vidas

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Gabriela, ¿cómo surgió la fundación y cuál es su propósito central?

La fundación nació como un proyecto de carácter social y sin fines de lucro, con el propósito fundamental de ofrecer un espacio terapéutico y recreativo a través de las Terapias y Actividades Asistidas con Caballos (TACAS). Nuestra misión principal está dedicada a mejorar, de manera integral, la calidad de vida de las personas con discapacidad.

¿Qué te motivó a darle vida a tu proyecto?

La motivación principal surge de nuestra experiencia familiar: el transitar todos estos años junto a nuestro hijo, Santi, y conocer la realidad de los hogares que convivimos con la discapacidad. Ver los notables beneficios que esta terapia generó en Santiago encendió en nosotros un profundo deseo: lograr que las terapias asistidas con caballos dejen de ser un privilegio y sean accesibles para todas aquellas personas que lo necesiten.

¿Cómo describirías la evolución institucional desde sus comienzos?

Iniciamos en 2018 buscando el lugar físico para sentar nuestras bases. En 2020 nos consolidamos formalmente como fundación y en 2021, tras capacitar a nuestro personal, concretamos las primeras sesiones en pista. El crecimiento ha sido hermoso: hoy contamos con más de 50 pacientes activos realizando equinoterapia de forma regular.

¿Qué otras disciplinas y terapias brindan actualmente?

Conformamos un equipo interdisciplinario. Contamos con consultorios profesionales en las áreas de terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología y musicoterapia. Brindamos talleres recreativos, jornadas abiertas a la comunidad y psicoterapia asistida con caballos.

¿Por qué elegir la equinoterapia?

Porque es una terapia integral. El caballo actúa como co-terapeuta en un entorno natural al aire libre, aportando múltiples beneficios biopsicosociales. Abordamos aspectos sociales, emocionales, vinculares y ocupacionales. Al contar con un encuadre más distendido que el de un consultorio tradicional, nos permite trabajar los objetivos terapéuticos de una manera más fluida y amigable para quien la recibe.

Datos de contacto:

Web: https://emocionesalgalope.org.ar/

Instagram: @emocionesalgalope

WhatsApp: 1124017543