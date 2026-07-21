HeadSpa Dalma Scarel | Un nuevo concepto en bienestar y belleza

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⁠¿Qué tipo de experiencias buscás que vivan quienes llegan por primera vez a tu espacio?

Quiero que desde el primer momento se sientan en un lugar seguro, acogedor y diferente. Que puedan soltar el estrés, desconectarse del afuera y reconectar consigo mismas. Mi objetivo es que cada visita sea una experiencia sensorial y emocional que las haga sentir renovadas por dentro y por fuera.

¿Cuáles son los servicios más elegidos y qué necesidades ayudan a resolver?

El Head Spa es nuestro servicio estrella, porque ayuda a aliviar el estrés, mejorar la salud del cuero cabelludo, fortalecer el cabello y promover un descanso profundo.

En estética, la micropigmentación de cejas y labios es muy elegida, ya que realza la belleza natural, ahorra tiempo y eleva la autoestima. Resolvemos necesidades reales de cuidado, confianza y bienestar integral.

¿Cómo diseñan un tratamiento personalizado para cada persona que los visita?

Comenzamos con una escucha activa y una evaluación personalizada. Cada piel, cada cuero cabelludo y cada historia son únicas. A partir de ahí, diseño un protocolo a medida, eligiendo productos naturales y técnicas específicas, para lograr resultados reales y duraderos.

¿Qué significado tiene para vos cuidar tanto la estética como el equilibrio personal?

Creo que la belleza verdadera nace del equilibrio. Cuando una persona se siente bien por dentro, eso se refleja en su mirada, su piel, su energía. Por eso para mí, cuidar la estética sin descuidar el bienestar emocional y mental es fundamental.

¿Qué te diferencia de otros espacios de estética y bienestar?

La combinación única de técnicas asiáticas, productos naturales y un enfoque integral que une cuerpo, mente y emociones. No es solo estética, es una experiencia completa de bienestar. Además, mi compromiso, mi formación y el amor que pongo en cada detalle marcan la diferencia.

Datos de contacto:

Instagram: @ds_headspa_micropigmenter

WhatsApp: +54 9 3482 25-6756