Experiencia Mindfulness y Trekking en La Cumbrecita: ¿y si salir de tu zona de confort fuera el primer paso para reencontrarte con vos?

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Hablar de salir de la zona de confort suele sonar como una frase hecha. Sin embargo, cuando esa decisión se transforma en una experiencia real, cobra un significado mucho más profundo. En la Experiencia Mindfulness y Trekking en La Cumbrecita, ese primer paso comienza mucho antes de llegar a la montaña.

Para muchas personas, el desafío empieza al organizar el viaje. Hay quienes recorren cientos de kilómetros, combinan dos o tres colectivos y planifican durante semanas para regalarse un fin de semana diferente. Ese esfuerzo inicial ya representa una decisión importante: priorizarse y animarse a vivir algo nuevo.

Muchas personas llegan con dudas. Algunas nunca hicieron trekking, otras viajan solas por primera vez y muchas sienten que hace años no priorizan sus propias necesidades. Aun así, deciden dar el paso y descubrir que son capaces de mucho más de lo que imaginaban.

Al llegar, aparece un nuevo desafío. La experiencia se desarrolla en un refugio de montaña con alojamiento compartido. Para muchos, significa convivir con personas desconocidas, dejar por un momento las comodidades habituales y abrirse a nuevas conversaciones e historias. Lo que al principio genera incertidumbre, muchas veces termina convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos del fin de semana.

El trekking propone otra forma de salir de la zona de confort. Caminar por senderos de montaña, invita a superar desafíos físicos y a descubrir la fortaleza del propio cuerpo. Pero el cambio más importante sucede en el interior.

Mientras los pasos avanzan, también aparecen pensamientos, emociones, miedos y creencias que muchas veces quedan ocultos por el ritmo acelerado de la rutina.

El mindfulness acompaña ese recorrido, invitando a detenerse, respirar y habitar el presente con mayor calma y conciencia.

Al finalizar la experiencia, muchos descubren que el mayor desafío no fue la distancia recorrida ni el desnivel de la montaña. Fue animarse a viajar, confiar, compartir con otros y permitirse vivir algo diferente. Comprenden que salir de la zona de confort no siempre significa hacer algo extraordinario, sino abrirse a experiencias que nos ayudan a crecer.

Porque, muchas veces, el viaje más importante no es el que hacemos hacia la montaña, sino el que emprendemos hacia nuestro propio interior.

Anfitriones:

Mariana Nievas

Lic. en Psicología

Cristian Curchod

Prestador de Turismo Alternativo

Instagram: @mindfulness_y_trekking

Web: mindfulnessytrekking.com.ar