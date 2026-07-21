Así fue la llegada de Lionel Messi a Rosario desde Miami, tras la final del Mundial 2026

Los fanáticos esperaban el regreso de Lionel Messi a la Argentina. Tras la derrota en la Final del Mundial 2026, los usuarios no dudaron en enviar mensajes agradeciendo y acompañando a la Selección Argentina en este momento de tensión. Sin embargo, el dolor en los jugadores se hizo presente, y algunos de ellos buscaron resguardarse. El astro argentino decidió reencontrarse con su familia, en su ciudad natal, y fue recibido por algunos de los fanáticos y la prensa que buscaba una palabra suya.

Lionel Messi

Lionel Messi llegó a Rosario, tras la final del Mundial 2026

Tras disputar la final del Mundial 2026, parte del plantel comandado por el DT Lionel Scaloni regresó este lunes al país y se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza, donde fueron recibido por miles de argentinos que se acercaron con carteles y banderas para agradecerles a los jugadores sus logros. A bordo de un micro descapotable, los jugadores recorrieron la autopista Riccheri, donde recibieron el cariño de miles de hinchas apostados a ambos lados del camino y se emocionaron por el cariño de los presentes.

En el avión que partió desde Nueva York y llegó al aeropuerto de Ezeiza, hubieron algunos jugadores que no se encontraban presentes, ya que debían volver a sus hogares para reorganizarse antes de empezar sus trabajos en clubes. Lionel Messi fue uno de ellos, por lo que llegó a la Argentina tras un breve paso por su casa de Miami. Sin embargo, su avión lo trasladó hasta Rosario, su ciudad natal, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para pasar unos días junto a su familia.

Las postales del avión llegando y del auto que lo trasladó hacia su casa en Kentucky Club de Campo, en Funes, Rosario, se viralizaron entre los medios de comunicación que se encontraban esperando, con el objetivo de conseguir unas palabras del capitán. Además, decenas de personas fueron a recibirlo tras las rejas del predio y afuera del barrio privado, con carteles de agradecimiento, para demostrarle el apoyo en ese momento. Messi no bajo ni se pronunció al respecto, y decidió enfocarse en su recuperación del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo.

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Tras la derrota contra España por la final del Mundial 2026, muchos de los jugadores de la Selección Argentina no dudaron en compartir sus pensamientos y dolor en redes sociales. Algunas de sus parejas, incluso, también dejaron mensajes de acompañamiento, agradecimiento y apoyo por el momento que vivieron. Sin embargo, todas las miradas cayeron en Lionel Messi, cuando decidió romper el silencio sobre lo que sentía.

Con una postal entre lágrimas, expresó: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Seguido a esto, Lionel Messi felicitó a España por el campeonato, y volvió a resguardarse en la intimidad de su familia. El martes 21 de julio, durante la mañana, aterrizó en Rosario para tomarse unos días de descanso y recuperación, con Antonela Roccuzzo, sus hijos y sus seres queridos, en la calidez de su ciudad natal.

A.E