Priscila Evangelista: moda y estilo para seguir

Priscila Evangelista define su estilo como clásico, minimalista y con un toque trendy. Ella comenzó en el mundo de la moda a los 18 años, como modelo gráfica y también supo conocer el mundo de las pasarelas, pero nunca fue lo que realmente la hacía sentir plena. Unos años después encontró su lugar haciendo lo que le apasiona, creando sus propios looks, viajando en busca de nuevas tendencias y marcando su estilo propio tal cual ella lo define, inspirando a miles de mujeres en su cuenta de Instagram (@priscilaevangelista_). Hoy ella nos cuenta más sobre su espacio que es furor en la actualidad.

“Comencé mi carrera profesional siendo modelo, pero unos años más tarde me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba y lo que realmente me apasionaba era la moda en sí misma, armar mis looks y tener mi propio estilo, y no tanto modelar...”, describe Priscila sobre sus orígenes.

¿Qué buscas transmitirles a tus seguidoras con tus consejos?

Intento ser su “atajo mental” a la hora de tener que abrir su placard y salir de su casa. No busco ser “influencer”, sino su ayuda a la hora de elegir un look. Obvio que, si puedo, intento tirar tips que me sirvieron a mí también de cualquier otro tema, pero lo principal es inspirarlas en sus combinaciones y mostrarles tendencias.

¿Cuál es la importancia de tener un buen asesoramiento?

Yo creo que es fundamental estar bien asesorado para saber lo que le sienta bien a cada una, para no seguir cualquier moda de paso.

¿De qué manera te definirías?

Me defino como una mujer autentica, segura, divertida, detallista e inquieta, jaja. Una típica ariana con todas las letras.

¿Cómo es el ida y vuelta con tus seguidoras?

¡¡Lo más!! Me encanta charlar con todas, porque siempre me tiran muy buena onda, y es lo que me inspira a seguir.

¿Cuál sería el primer consejo que le darías a alguien que quiere armar su estilo y sus looks?

Mi consejo principal es que averigüen y se informen sobre su paleta de colores (su colorimetría) para comenzar a elegir los colores que las “levantan”. A eso le sumamos sus tipos de cuerpos para conseguir las prendas que más las favorecen... ¡Luego a partir de eso ver que tendencias le sientan mejor!

Más Información en: Pri.Evangelista17@gmail.com - INSTAGRAM: @priscilaevangelista_ - Contacto.priscilaevangelista@gmail.com