La filosa respuesta de Josefina Lynch, la segunda mujer vinculada con Emanuel Ortega

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sigue dando que hablar. A pocos días de que la modelo confirmara el final de su matrimonio, comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad y aparecieron distintos nombres relacionados con el cantante. Entre ellos, el de Josefina Lynch, una joven artista que en medio de los rumores publicó una llamativa foto en sus redes sociales.

Confirmaron que Josefina Lynch habría estado tres días con Emanuel Ortega

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se habían casado el pasado 15 de septiembre, pero la relación terminó apenas 27 días después de la boda. La modelo fue quien comunicó públicamente la separación y, desde entonces, los programas de espectáculos analizaron las posibles razones detrás de la ruptura.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi el día de su boda.

En medio de ese escenario surgieron versiones que señalaban al músico como protagonista de un supuesto engaño. Primero, el nombre mencionado fue el de Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega. Según trascendió, la artista le habría solicitado al cantante que le permitiera utilizar su estudio de grabación para registrar un audiolibro.

Sin embargo, el encuentro habría tomado otro rumbo cuando la conductora de Sarasa (La 100) llegó al lugar. De acuerdo con los relatos difundidos en televisión, la situación derivó en una fuerte discusión y habría expuesto algunos conflictos que hasta ese momento no habían trascendido públicamente.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron 27 días después de su boda.

Con el correr de las horas apareció una segunda versión, aún más llamativa. En este caso, la mujer vinculada con Emanuel Ortega sería Josefina Lynch, una cantante de 26 años que en el pasado habría mantenido un vínculo con Joaquín Levinton, líder de Turf. La relación se habría dado también, en el estudio de grabación cuyo propietario es el hijo de Palito Ortega.

La información fue comentada por la periodista Karina Iavícoli en el programa “LAM”, donde aseguró que las sospechas se originaron a partir de un supuesto chats y fotos subidas de tono de la joven. También, el encuentro entre Emanuel Ortega y la joven en el estudio de grabación durante tres días consecutivos, viernes, sábado y domingo habría sido la gota que rebalsó el vaso para que Julieta Prandi tomara la decisión de terminar con su matrimonio.

Josefina Lynch, la joven que fue vinculada a Emanuel Ortega

El llamativo posteo de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

En ese contexto, algunas fotografías publicadas por Josefina Lynch en sus redes sociales en el estudio de grabación de Emanuel Ortega quedaron bajo la lupa y, según trascendió, las imágenes podrían haber generado el enojo de Julieta Prandi. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación pública que permita afirmar que esas postales prueben una infidelidad o que el supuesto episodio haya sido la causa concreta de la separación.

Josefina Lynch, la cantante señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Lejos de emitir una explicación formal, Lynch optó por reutilizar una imagen que ya había compartido en Instagram para manifestarse en medio de los rumores. La fotografía había sido publicada originalmente en abril de 2025 y volvió a aparecer en sus historias de Instagram.

En la postal, la joven señalada como la amante de Emanuel Ortega se muestra recostada sobre un sillón, vestida con un short, un suéter y medias. El detalle que más llamó la atención fue el gesto que realizó frente a la cámara: levantó el dedo del medio levantado, en señal de fuck you.

El posteo de Josefina Lynch en medio del escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Aunque Josefina Lynch no mencionó de manera directa a Emanuel Ortega ni a Julieta Prandi, la elección de la imagen fue interpretada por muchos seguidores como una respuesta filosa a las versiones que circulan sobre ella. La publicación rápidamente quedó en el centro de los comentarios y volvió a instalar su nombre en la agenda mediática.