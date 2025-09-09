Rincón Místico: “El universo nos sacude para que despertemos”

contentcaras

“Más que intriga, la mediumnidad genera en mi un respeto enorme —explica Rosana—. No solo por las personas que buscan conectar con sus ancestros, sino también por los mensajes que podemos dar a la humanidad y a quienes están despiertos en conciencia. Para algunos es curiosidad, para otros guía, pero siempre trae un sentido profundo”.



Su conexión con otros planos comenzó a revelarse en la juventud: “Siempre supe que estaba ahí, pero tomé consciencia después de los 20 años, cuando el universo me sacudió y me mostró mi propósito. Fue un antes y un después: perdí el miedo a lo que escuchaba, veía y sentía. Desde entonces aprendí a confiar, a entregarme y dejar que mi alma vuele hacia la evolución que le corresponde”.

En esa evolución, Rosana también se enfrentó al lado más complejo: las llamadas “energías de bajo astral”. Según explica, estas vibraciones se alimentan de emociones y actitudes humanas como la codicia, el egoísmo, la envidia o el odio. “Son energías que viven de nosotros y se nutren de nuestros errores, de los delitos, incluso de los suicidios. Solo llevan a la destrucción. Lo más penoso es que nosotros se lo permitimos con nuestros actos, en una sociedad cada vez con menos empatía, amabilidad y amor”, advierte.



Los médiums, aclara, pueden percibir estas energías, sentirlas e incluso trasladarlas a otra vibración donde corresponden, desde cualquier parte del mundo. “No todos los médiums son de transporte, pero sí podemos reconocer cómo se camuflan en los espacios, incluso en objetos cargados de memoria, como una fotografía de un ser querido”.

De cara al último trimestre del año, Rosana sostiene que atravesamos un período de especial intensidad energética: “Estamos en la mitad, en un tiempo de portales. Eso implica grandes cambios tecnológicos y humanos. Un portal siempre abre puertas desconocidas, y dependerá del despertar de cada ser humano hacia dónde nos lleven. El universo nos está sacudiendo fuerte para que despertemos”.

No importa de dónde provenga la atracción con el otro plano, si desde el deseo de comunicarse con un ser querido, o desde la curiosidad de saber cómo se encuentran, si uno está listo para hacerlo, la mediumnidad se encuentra al servicio de la sociedad para lograrlo de forma segura.

