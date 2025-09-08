Finalmente, More Rial reveló de qué vive en la actualidad

El nombre de Morena Rial siempre genera polémica. Sea por las causas judiciales que la rodearon, sus opiniones sobre diferentes famosos, los conflictos con su padre o sus declaraciones sobre sus trabajos, siempre termina envuelta en debates y comentarios de todo tipo. Su última aparición pública, por supuesto, que no fue la excepción.

More Rial mostró cuál es su trabajo

Durante mucho tiempo, el tema de More Rial y los trabajos ha generado todo tipo de suspicacias. Sea por las declaraciones de ella, renegando de levantarse temprano o por las experiencias de quienes la ayudaron en ese aspecto, como sucedió con Luis Ventura, se convierte en un tópico que siempre la vuelve a colocar en el centro de atención.

More Rial.

En las últimas horas volvió a suceder algo similar. More Rial utilizó sus redes sociales para dar a conocer que su agencia de marketing había abierto su agenda para el mes de agosto, con el objetivo de conseguir publicidades e ingresos en su cuenta, lo que valió que recibiera todo tipo de comentarios.

“Estamos agendando fechas para esta semana, pedí la tuya”, se puede leer en la historia de Morena Rial. Al hacer click en ella, se traslada a la página de una agencia de marketing en la que se promociona a varios influencers de diferentes convocatorias.

En la publicación dedicada a More Rial, se explica que la hija de Jorge Rial tiene cupos limitados y se destacan los servicios que ofrece o está dispuesta a promocionar. “Publicidades, canjes, ca$inos y sxrteos express”, se puede leer, con las dos últimas escritas de tal forma que evadan ciertas condiciones de servicio de Instagram.

More Rial mostró de qué vive.

Los precios de Morena Rial para hacer publicidad en sus redes

En cuanto a los precios que maneja, no hay información pública. La cuenta en la que se promociona a More Rial agrega que quien quiera saber más deberá mandar un mensaje o contestar con la típica muletilla de “info”.

Sin embargo, hace algunos meses, ese tema había estado en boca de todos, luego de que se viralizara un supuesto chat en el que la hija de Jorge Rial pediría una cuantiosa suma de dinero. “2 millones de pesos semanales con contrato mínimo de 3 meses”, se puede leer en esas capturas que se dieron a conocer.

En ese momento, Morena Rial salió a aclarar la situación y fue tajante. “No, te juro que no. No se pasan de los 400 mil pesos la más cara", respondió cuando le preguntaron si esos valores que se habían filtrado eran ciertos.

El polémico chat que se había mostrado en LAM en febrero de este año.

De esta manera, Morena Rial reveló finalmente de qué vive y cómo consigue trabajos y canjes en redes sociales. Sin embargo, una vez más, la influencer volvió a recibir críticas por parte de mucha gente.