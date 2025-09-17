Ana García Mortián y Sarah Burlando tuvieron una "merienda de princesas " y derritieron de ternura a todos

Ana García Moritán y Sarah Burlando volvieron a aparecer juntas en redes sociales donde compartieron una “merienda de princesas”, derritiendo de ternura a todos. Al parecer, ambas niñas siguen el legado de sus madres, quienes forjaron una gran amistad que se forjó con el correr del tiempo. Es así que la hija de Pampita visitó a la primogénita de Barby Franco en lo que fue una tarde llena de juegos y diversión.

Todo quedó capturado en la cámara de la pareja del prestigioso y mediático abogado Fernando Burlando, quien ofició de anfitriona.

Barby Franco y Pampita con sus hijas | Instagram

Ana García Moritán y Sarah Burlando derriten a todos en la web

Desde que nacieron, Ana García Moritán y Sarah Burlando fueron creciendo juntas y compartiendo tiempo debido a la amistad de Pampita y Barby Franco. Asimismo, las niñas son el centro de atención de la conductora de Los 8 Escalones del Millón (eltrece) y de la ex participante del Bailando Por Un Sueño (eltrece), al punto tal de que comparten a diario su día a día.

La merienda de Sarah Burlando y Ana García Moritán | Instagram

En esta oportunidad, Barby, muy activa en redes sociales, mostró una escena que llenó de ternura a los usuarios de Instagram: ambas pequeñas se juntaron a merendar en la ostentosa sala de juego de la heredera del famoso letrado. Rodeadas de sillones minimalistas de tendencia y con un imponente castillo de princesas luminoso por detrás, las chiquillas se sentaron a merendar un yogur de frutillas y galletitas mientras hablaban de la vida. Además, se la ve a Ana enseñarle a Sarah a abrir el pote, técnica que adquirió de su abuela.

No es la primera vez que la hija de la top models le enseña a su pequeña amiga cosas. Tiempo atrás, fue la misma Barby Franco la encargada de mostrar cómo la hermanita de Bautista Vicuña le enseñaba a caminar a su hija mientras la tomaba cuidadosamente de la mano. Pero no sólo de saberes se trata; ambas comparten jornadas de juegos y diversión rodeadas de una infancia protegida por sus respectivas progenitoras, lo que hace que crezcan en un ambiente seguro, feliz y sin quemar etapas teniendo a la niñez como un tesoro al cual cuidar.

Una vez más, Barby Franco registró que no hay rutina que les impida a Sarah Burlando y a Ana García Moritán disfrutar de una refrescante merienda y un momento de dispersión lejos de las exigencias del jardín y de sus actividades extraescolares. Cabe recordar que es tan fuerte la amistad entre ambas celebridades que Pampita es madrina de Sarah, lo que garantiza que esta unión y complicidad entre las niñas seguirá para rato ya que "se aman como dos hermanitas".

NB