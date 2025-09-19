Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, cumplió su primer año el pasado 18 de junio. A través de red social de Instagram, la modelo comparte alguno de los tantos momentos que vive junto a su pequeño y enternece a sus seguidores. En esta oportunidad, mostró que su bebé comenzó a aprender a nadar y que ella acompañándolo durante la clase.

Cruz Urcera se prepara para el verano: las tiernas clases de natación con Nicole Neumann

Nicole Neumann y su familia suelen vacacionar todos los veranos en paradisíacos lugares ubicados en el Caribe. Al igual que sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, la empresaria cosmética ama el mar y pasar horas nadando. Por esta razón, la top model no dudó en llevar a su hijo Cruz, fruto de su amor con Manu Urcera, a clases de natación.

A través de sus historias de Instagram, Nicole compartió un breve y tierno video de su pequeño aprendiendo este deporte, el cual le servirá para perderle miedo a la piscina de su casa y al mar cuando esté de vacaciones. El clip muestra a la conductora dentro de una enorme pileta con una malla enteriza color negra y sosteniendo los bracitos de cruz. Asimismo, la profesora del niño sostiene su espalda y lo impulsa a seguir el recorrido dentro del agua.

Nicole Neumann junto a Cruz Urcera.

Estas primeras clases, sin dudas, sirven para que el menor comience a tomar confianza y lo vea como una actividad divertida y entretenida. Nicole Neumann no quiso perderse este momento y reorganizó su agenda laboral para que pueda estar presente junto a él en las clases. Si bien a muchos usuarios les pareció normal que quiera que su hijo aprenda a nadar, otros señalaron que esto puede ser arriesgado.

Lo cierto es que, desde noviembre del año pasado, Cruz Urcera comenzó esta actividad acuática con profesionales expertos en tratar con bebés de hasta tres años de vida. Por otra parte, el último video que subió Nicole Neumann a su cuenta demuestra que su hijito siempre se encuentra acompañado por ella y por una profesora, y deja en evidencia que el niño aprende con felicidad y entusiasmo.

Estos primeros conocimientos que se le brinda al mismo son previas a la natación formal, por lo que Nikita cumple con llevarlo y acompañarlo en todo momento. Este posteo se suma a los tantos otros que suele dedicarle en su red social, en los que demuestra lo orgullosa que está de su hijo Cruz.

De esta manera, la modelo también mostró que puede dejar a un lado sus responsabilidades laborales y estar presente en situaciones cotidianas de sus hijos. Asimismo, la presentadora prioriza el estar cerca de su pareja, Manu Urcera, ya sea en las carreras de TC como en los eventos donde asisten juntos.

De esta manera, Cruz Urcera se prepara para el verano y fue su madre Nicole Neumann quien subió las tiernas clases de natación que toma a diario. Como era de esperarse, las personas que la siguen se derritieron de la ternura al verlo tan alegre aprendiendo este nuevo hobby.