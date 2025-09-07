Santi Maratea reveló cómo fue su romance con Guillermina Valdés: "No fuimos novios"

Santiago Maratea fue uno de los protagonistas del último programa de La noche de Mirtha, donde habló sobre su carrera, sus colectas solidarias y su presente como conductor. Pero un momento clave de la noche llegó cuando la conductora lo puso en aprietos con una pregunta directa sobre su vida sentimental.

“¿Cómo se llama tu novia?”, le preguntó Mirtha Legrand. Con una sonrisa, Maratea respondió: “No es famosa”. Legrand redobló la apuesta: “No pregunté eso, solo quería saber el nombre”. El cruce, que comenzó con cierta tensión, derivó en una confesión inesperada sobre un viejo romance del influencer.

La historia que subió Santi Maratea de Mirtha Legrand

Santi Maratea se sinceró sobre su relación con Guillermina Valdés

Cuando la conductora le consultó sobre su relación con Guillermina Valdés, Maratea no esquivó el tema. “No fuimos novios. Novios, novios, no. Pero sí tuvimos un romance. Eso sí”, reconoció por primera vez públicamente. Acto seguido, se sinceró: “Me enamoré. ¿Y quién no?”. Mirtha celebró la revelación y comentó: “Es muy bonita”, a lo que Maratea respondió con admiración: “Es hermosa, buena persona y tiene mucha sabiduría”. La mención generó sorpresa entre los presentes y también entre los seguidores del influencer, quienes desconocían ese capítulo de su vida.

En medio de la conversación, también se refirió a su relación actual con Belén, su pareja, quien no pudo acompañarlo al programa porque se encuentra estudiando. Al hablar de ella, se mostró enamorado, sobre todo al tocar el tema del matrimonio.

“Creo que mi generación cuestiona mucho todo el tema del matrimonio, pero ahora se está pegando como una vuelta en ese sentido”, expresó. Incluso le pidió consejo a Mirtha sobre si debía casarse. Fiel a su estilo, ella respondió: “Si estás enamorado, sí, por supuesto que hay que casarse”.

Así, Santiago Maratea mostró un lado suyo más íntimo y personal. Tanto al hablar de su relación pasada con Guillermina Valdés como de su novia Belén, con quien, parece, las cosas van por buen camino.





F.A