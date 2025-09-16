Wanda Nara reveló el motivo por el que su hijo Valentino está en silla de ruedas

Wanda Nara no duda en demostrarle apoyo a todos sus hijos, cada vez que lo necesitan. Sin embargo, en las últimas semanas, compartió en su cuenta de Instagram las constantes grabaciones con sus diferentes trabajos que la llevaron a estar lejos de ellos. En su regreso, se encontró con un mal momento que estaba pasando su hijo Valentino, que generó preocupación en las redes sociales. Rápidamente, y ante las consultas de sus seguidores, la modelo reveló el motivo por el que el mayor de sus hijos está en silla de ruedas.

Wanda Nara, Valentino López

El motivo por el que Valentino, el hijo de Wanda Nara, está en silla de ruedas

Valentino López es el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, y siguió los pasos de su papá al apostar sus sueños en el fútbol. La modelo y el deportista no dudan en apoyarlo en cada paso que da con River Plate, y compartir los momentos más importantes junto a él. Nara, a pesar de sus constantes trabajos en el exterior, no duda en dedicarle tiempo a su hijo y a sus experiencias en el club, compartiéndolo entre sus seguidores y mostrando su orgullo.

Sin embargo, en las últimas horas, y tras un viaje a Punta del Este, generó preocupación al compartir un doloroso posteo. En un collage de varias fotos, aparecía Valentino en silla de ruedas y un mensaje de apoyo de su mamá. "Bomber. Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida", escribió la modelo, junto a la canción "Día de enero" de Shakira. Por su parte, Maxi López también generó preocupación al compartir una una postal de ambos, donde el menor llevaba una camiseta de River Plate. “Dale, Bomber, siempre con vos”, expresó, y las dudas crecieron alrededor.

Esta no es la primera vez que la familia muestra un mal momento de Valentino López, pero decidieron mantener los detalles en privado, lo que generó rumores y preocupación. Rápidamente, Teleshow se comunicó con ella y le consultó qué había ocurrido. “Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”, explicó al medio de comunicación, quien no dudó en difundirlo para que todos los usuarios pudieran estar al tanto de la situación.

El posteo de Wanda Nara a Valentino López

Según se lo vio en las fotografías que Wanda Nara compartió, Valentino López está rodeado de sus hermanos y su familia, quienes lo acompañan en este difícil momento. Tras la explicación de la modelo, los mensajes de apoyo se sumaron al de sus padres, y al de su tía, Zaira Nara, para darle fuerzas durante la operación y para que su futuro futbolístico siga creciendo. Valentino es uno de los más observados entre las jóvenes promesas, que no duda en dejar todo para cumplir sus sueños.

A.E