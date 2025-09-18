El poder de creer en uno mismo

CONTENTCARAS

Desde pequeña, Sharon Rodrigues fue una gran soñadora. Su motor siempre fue la pasión, la disciplina y esas ganas de seguir intentando, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Hoy, con la apertura de su Academia, transmite un mensaje inspirador: los sueños se cumplen cuando aprendemos a creer en nosotros mismos y nos animamos a dar el primer paso.

“Siempre me sentí distinta y ahí entendí que ser diferente era mi mayor fortaleza.”

– Sharon, ¿qué querés transmitir con este nuevo capítulo de tu vida?

Quiero transmitir que todos tenemos un potencial enorme, aunque muchas veces no lo vemos. La Academia nace como un espacio para que cada persona se descubra, gane confianza y se anime a soñar en grande. Mi misión es clara: mostrar que el límite está en nuestra mente y que el modelaje puede convertirse en una poderosa herramienta de desarrollo personal.

– ¿Qué representa para vos abrir oficialmente Sharon Rodrigues Academy?

Representa un sueño hecho realidad. Pero más allá del lugar físico, lo importante es lo que significa: un espacio donde puedo inspirar, acompañar y ser testigo de la transformación de cada persona que llega con ganas de crecer.

– ¿Qué van a encontrar quienes se sumen a la Academia?

Van a encontrar mucho más que clases de modelaje. Sí, trabajamos pasarela, fotopose, automaquillaje y redes sociales, pero lo más importante es el crecimiento personal. Aquí cultivamos la autoestima, el compañerismo y el apoyo mutuo. Quiero que cada alumno se lleve confianza, seguridad y la certeza de que puede lograr lo que se proponga.

– En tu historia personal contás que muchas veces te sentiste distinta. ¿Cómo influyó eso en tu camino?

Durante años sentí que ser distinta era un peso. Y en un mundo en el que vivimos constantemente comparándonos, con el tiempo descubrí que esa diferencia era mi mayor fortaleza. Aprendí que no debemos compararnos con otras personas, sino con nosotros mismos. A partir de que entendí eso, todo empezó a tener sentido. Hoy mi misión es acompañar a quienes se sienten igual, para que descubran que son capaces de lograr mucho más de lo que creen.

– ¿Cuál es tu mayor sueño hoy?

Mi mayor sueño es seguir inspirando, ser un ejemplo de transformación y dejar una huella en cada persona que pase por la Academia. Que cada alumno pueda vivir su propio proceso y descubrir la fuerza que lleva dentro: ese es mi verdadero sueño.

Con la apertura de la Sharon Rodrigues Academy, Sharon abre también una puerta simbólica: la de los sueños posibles. Su historia es la prueba de que la pasión, la disciplina y la fe en uno mismo pueden transformar vidas. Y su mensaje resuena fuerte: cada persona tiene un potencial infinito, y este es el lugar donde puede aprender a descubrirlo.

Pueden encontrarnos en las redes como:

@Sharon.rodrigues.94

@Sharon_Rodrigues_Academy