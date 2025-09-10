miércoles 10 de septiembre del 2025
Dulces Sueños: un rincón íntimo para descubrir el arte del té en Mar del Plata

Desde siempre soñé con abrir las puertas de mi hogar y recibir a quienes buscan algo más que una simple merienda. Así nació Dulces Sueños, una casa de té a puertas cerradas en la ciudad de Mar del Plata, donde mi casa se transforma en un refugio cálido para compartir aromas, sabores y momentos especiales. Galería de fotosGalería de fotos

En Dulces Sueños cada detalle está pensado para que la experiencia sea única: desde la selección de blends de té en hebras premium, hasta las especialidades dulces y saladas que acompañan una merienda con espíritu inglés. Pero más allá de lo que se sirve en la mesa, lo que realmente ofrecemos es un espacio de encuentro. Aquí las familias, las parejas, los amigos y los hermanos encuentran un lugar donde detener el tiempo, reencontrarse y disfrutar de lo simple.

 

Lo que alguna vez fue un anhelo, hoy es mi realidad. Ser anfitriona en mi propia casa me permite compartir lo que más disfruto: preparar un ambiente íntimo, con aromas que envuelven y sabores que acarician. Cada tarde, al recibir a mis invitados, los acompaño personalmente en un recorrido por el mundo mágico del té, introduciéndolos a sus secretos, a las formas de preparación y a los rituales que lo convierten en mucho más que una bebida: una experiencia sensorial.

 

Dulces Sueños

 

Dulces Sueños es un espacio joven en la ciudad, pero late con fuerza en cada encuentro. Aquí, cada mesa se convierte en un escenario para conversar, reconectar y dejarse llevar por los sabores. Mi propósito siempre fue crear un ambiente seguro, íntimo y privado, donde la hospitalidad y la calidez fueran tan importantes como lo que servimos.

 

Porque en Dulces Sueños no solo servimos té: servimos momentos que se atesoran.

 

Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a Dulces Sueños.

Por Gladys Pórpora

Tel: 223 581-5546

Instagram: @dulcessuenos.te

