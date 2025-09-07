Flor Vigna también reveló el calvario que vivió con Nico Occhiato

En medio de las escandalosas declaraciones de Flor Vigna sobre su separación con Luciano Castro, salió a la luz un archivo en el que la actriz había revelado el calvario que sufrió cuando estaba en pareja con Nico Occhiato. Si bien la diferencia entre el actor y el conductor de La Voz Argentina radica en el vínculo que los une en la actualidad a la polifacética bailarina, lo cierto es que el denominador común entre ellos es la inestabilidad que los atravesó durante sus etapas de noviazgo.

Flor Vigna, cantante | Twitter

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro

Desde hace quince días, Flor Vigna está en medio del ojo mediático por los jugosos dardos que lanzó contra Luciano Castro y Griselda Siciliani. Durante su visita al stream de Martín Cirio a mediados de agosto, la ex Combate apuntó contra la actual pareja del actor a la que llamó “Tatiana Siciliani”. No conforme con estas declaraciones exclamó: “Lo que más me molesta son las zorras. Que me hables re bien y después cuando estás a solas con mi novio te lo quieras coger… No te me hagas la amiguita y me tires la buena”.

Pero, el ex de Sabrina Rojas también iba a recibir unas palabras por parte de la cantante. “Luciano me llamó cuando estaba en España. La pasé re contra mal. Sí, la conversación fue en buenos términos, porque yo siempre tengo buenos términos, pero él está re loco, está re loco. Ayúdenlo”, contó ante los micrófonos de Puro Show -también a mediados de mes- al ser consultada por el vínculo que los une en la actualidad.

Flor Vigna también disparó contra Nico Occhiato

Pese a que la separación de Flor Vigna con Luciano Castro en 2023 fue de lo más conflictiva, su relación con Nico Occhiato tuvo un desenlace más acorde y ameno. Ambos mantuvieron un noviazgo que duró siete años -desde 2014 a 2021-, los cuales atravesaron diversos períodos de turbulencias con idas y vueltas. No obstante, ya instalados en los medios de comunicación y con nuevos amores, Flor y Nico siempre mantuvieron una buena relación ante cámaras, aunque con una cuota de reclamo.

Al tiempo de haber anunciado su separación del conductor de La Voz en 2021, la artista fue vinculada sentimentalmente con Luciano Castro durante su conducción en El Último Pasajero lo que generó que las miradas se centren en la reacción de Occhiato. Pero Flor fue al hueso y declaró: “Él es súper seguro, y fue el más decidido: me dejó siete veces. Él estaba muy curtido ya”.

Para complementar estas palabras, el fundador de Luzu TV añadió en dicha oportunidad: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos. La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”, expresó “Yo también lloraba, yo también la pasaba mal”., concluyó.

Nico Occhiato, conductor de La Voz Argentina | Twitter

En la actualidad la vida de Nico Occhiato y Flor Vigna tomaron caminos diferentes: mientras él se centra en su nuevo ciclo como conductor de uno de los programas con más rating del prime time de la televisión abierta, la joven artista incursiona en el mundo de la música y la actuación intentando alejarse del mal trago que le provocó el fin de su romance con Luciano Castro.

NB