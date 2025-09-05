Sabores que vuelven a las raíces: la historia de Alfadulzuras

CONTENT RESTO CARAS

¿Cómo comenzó tu amor por la cocina?

Mi amor por la cocina nació en casa, donde lo dulce siempre fue símbolo de unión y celebración. Mi mamá era la encargada de preparar las tortas y postres de la familia, y verla desde pequeña me despertó una fascinación que nunca se apagó. En cada cumpleaños todos cocinábamos juntos: nada era comprado, todo se hacía con nuestras manos y con mucho amor. Allí comprendí que la cocina no era solo preparar algo rico, sino crear momentos que quedaban en el corazón.

Años más tarde, el destino me llevó a trabajar en un hotel cinco estrellas y, casi sin buscarlo, me asignaron al área de pastelería. Fue un reto enorme: la exigencia era altísima y tuve que aprender, perfeccionarme y animarme a crear. Aunque hubo presión, ese desafío alimentó mi pasión y me confirmó que la pastelería es mi manera de expresar amor, creatividad y dedicación.

¿Cómo nació Alfadulzuras?

Alfadulzuras comenzó a crecer con fuerza después de la pandemia, en un momento de grandes cambios para mi familia. En ese entonces vivíamos en Merlo, San Luis, junto a mi marido y nuestro hijo recién nacido. La felicidad de convertirnos en padres se mezclaba con la nostalgia de estar lejos de los nuestros, justo cuando más deseábamos compartir esa etapa tan especial. Esa experiencia nos marcó y nos llevó a replantear nuestro rumbo.

Decidimos volver a nuestra provincia, San Juan, convencidos de que allí estaban nuestras raíces y el lugar donde queríamos ver crecer a nuestro hijo. Llegamos con una mochila cargada de aprendizajes: habíamos dejado San Juan en 2014, trabajado en el sur y en Merlo, absorbiendo experiencias que hoy se transforman en cada creación de Alfadulzuras: sabores que abrazan, reúnen y celebran la vida.

¿Qué tiene de especial Alfadulzuras?

Lo que diferencia a Alfadulzuras es que detrás no hay solo un emprendimiento, sino una familia que comparte la misma pasión. Mi pareja también es chef y juntos logramos un plus especial: dos miradas, dos procesos de calidad y el mismo amor por lo que hacemos. Nuestra experiencia nos enseñó a adaptarnos a paladares exigentes y a dar siempre lo mejor. Pero lo más importante es que pensamos en todos: nos especializamos en alimentos sin TACC para que nadie quede afuera. Queremos que cada persona que pruebe nuestros productos sienta el mismo abrazo dulce que sentimos nosotros al crearlos.

Alfadulzuras

Instagram: @alfadulzuras

Contacto: 264-5185533