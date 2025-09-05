Aseguran que la reina Letizia se fue de vacaciones con su amante

Letizia Ortiz decidió que sus vacaciones serían diferentes. Por primera vez en años, no compartió la totalidad de su tiempo libre con el rey Felipe VI. Según medios españoles y fuentes cercanas a la Casa Real, los monarcas mantienen hoy una unión meramente institucional, priorizando el bienestar de Leonor y Sofía, pero con agendas privadas cada vez más diferenciadas.

Felipe VI llegó solo a Palma de Mallorca a fines de julio, cumpliendo puntualmente con su agenda oficial: entrenó con su barco, presidió recepciones y mantuvo una presencia pública visible, como marcan las tradiciones borbónicas. Letizia, en cambio, apareció días después, acompañada solo por sus hijas y evitando cualquier encuentro público con su esposo hasta el 4 de agosto, cuando ambos coincidieron brevemente en Marivent.

Letizia y Felipe

Aseguran que la reina Letizia se fue de vacaciones con alguien "especial"

Tras esa breve aparición conjunta, el distanciamiento volvió a quedar en evidencia. Felipe viajó a Grecia, alojándose en una villa de lujo propiedad de la familia real holandesa, con acceso directo al mar Egeo, jardines y residencias independientes. La propiedad —valuada en 4,5 millones de euros— es un enclave de máxima privacidad, perfecto para relajarse tras semanas de agenda institucional.

Mientras tanto, varios portales de espectáculos afirman que Letizia emprendió su propia travesía a bordo de un yate de lujo, valorado en más de 8 millones de euros, junto a un círculo íntimo y, según ciertos tabloides, con la compañía de “un amigo cercano” que algunos describen como “confidente especial”. Ninguna fuente oficial lo confirma, por lo que se trata de rumores que circulan en la prensa y que aún no cuentan con pruebas oficiales.

El itinerario privado de Letizia habría incluido días de navegación y escalas discretas en enclaves del Mediterráneo, sin compromisos oficiales ni exposición mediática. Especialistas en realeza calculan que la logística de estas vacaciones —entre seguridad, protocolo y servicios— supera los 500.000 euros, cifra que refleja tanto el lujo del entorno como la inversión en privacidad.

Por ahora, la Casa Real guarda silencio, mientras los rumores sobre la vida personal de Letizia Ortiz y de Felipe VI, continúan. Lo cierto es que el verano 2025 marcó un nuevo capítulo de agendas separadas, avivando especulaciones sobre el futuro de un matrimonio que, al menos de cara al público, sigue firme en su compromiso institucional.

F.A