San Ponciano: más de 40 años de pastas y tradición familiar en La Plata

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La historia de San Ponciano comenzó con la búsqueda de una oportunidad laboral. Tras el cierre de su empresa de construcción vial, su fundador, Ido Del Piccolo, decidió explorar un rubro diferente para generar trabajo e ingresos. El consejo de un amigo lo acercó al mundo de las fábricas de pastas y lo impulsó a conocer sus procesos y adquirir las primeras máquinas.

Mientras se preparaba para iniciar su emprendimiento, surgió la posibilidad de comprar el fondo de comercio de Al Mejor Tallarín, una fábrica ubicada junto a la iglesia de San Ponciano, en La Plata. Como no podían conservar el nombre anterior, encontraron inspiración en ese símbolo histórico de la ciudad. Así nació la marca que, más de cuatro décadas después, continúa vinculada a las mesas de las familias platenses.

Hoy, Gustavo Del Piccolo, hijo de Ido, es el actual dueño, y su hijo Guido Del Piccolo también forma parte del proyecto. La participación de tres generaciones en su historia refuerza el carácter familiar de la fábrica.

Pastas con elaboración a la vista y recetas de siempre

La identidad de San Ponciano se sostiene en la tradición, la elaboración casera y la calidad de las materias primas. A lo largo de su recorrido, la fábrica mantuvo las recetas clásicas y las máquinas originales, sumando nuevos sabores y productos para acompañar las preferencias de sus clientes.

Uno de sus diferenciales es la elaboración a la vista, que permite observar cómo se hacen las pastas y conocer el proceso detrás de cada producto. Esa cercanía también se expresa en el vínculo con la comunidad: hay familias que eligen la propuesta desde hace generaciones, una costumbre que pasó de los abuelos a los padres y continúa entre hijos y nietos.

De ese modo, las pastas de la casa se incorporaron a los encuentros familiares y a los recuerdos compartidos alrededor de la mesa. Preservar ese vínculo es parte de una identidad que busca renovarse sin perder sus raíces.

Nuevos sabores y proyectos para crecer

El crecimiento de la fábrica combina la continuidad de sus clásicos con la incorporación de nuevas recetas, sabores y productos. La intención es acercarse a nuevos públicos y ofrecer alternativas a quienes la acompañan desde hace años, manteniendo el equilibrio entre una propuesta tradicional y contemporánea.

Entre los próximos pasos, San Ponciano proyecta abrir nuevas sucursales en distintos puntos de La Plata e incorporar espacios donde los clientes puedan sentarse a disfrutar sus pastas.

Además, se prepara para participar por primera vez en un festival gastronómico que se realizará en la ciudad a fines de noviembre. Esta experiencia forma parte de su objetivo de llegar a más personas y ampliar las maneras de disfrutar su cocina, manteniendo la calidad y las recetas que construyeron su historia.

CONTACTO

Tel: 221 4241155

Celular: 221 5595510

Instagram: @sanponciano.pastas

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