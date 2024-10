Adrián Suar dio a conocer la increíble historia detrás del nombre de su productora, Pol-Ka

Héctor Maugeri presentó una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas que se emite en las noches de Caras TV, y recibió a un invitado de honor: Adrían Suar. Durante la charla, el productor argentino hizo un emotivo recorrido por su infancia, habló de su abuela materna y reveló la historia detrás del nombre de su emblemática productora, Pol-ka.

Adrián Suar en +Caras.

Adrián Suar, nacido en Queens, Nueva York, el 25 de marzo de 1968, es hijo de Lilian Keller y Yehuda Kirzner Schwartz (también conocido como Leibele Schwartz). En la íntima entrevista que mantuvo en el living de +Caras, el ex de Araceli González recordó su niñez y la influencia de su familia en su carrera, en particular la relación con su abuela y su padre.

“Era un chico inquieto, con muchas ilusiones y con ganas de estar en el mundo del espectáculo. Siempre me dediqué a este oficio con mucha entrega, pasión y respeto, tratando de ir paso a paso, aprendiendo”, confesó Suar, quien a los 13 años dio sus primeros pasos como actor.

El vínculo con su abuela Polka

Cuando Maugeri le preguntó sobre su abuela materna, Polka, el famoso productor recordó con ternura: “Era muy telenovelera, le gustaba mucho la ficción. Yo iba a su casa y veía las novelas con ella”.

“Mi abuela tuvo un rol muy importante en mí vida, me dio mucho amor. Era una abuela muy presente, cariñosa y graciosa. Ella me enseñó de muchos actores de los ‘60, ‘70”, agregó.

Adrián Suar y su abuela Polka.

Con emoción, el artista explicó que el nombre de su productora es un homenaje: “Le puse Pol-ka a la productora y fue una manera de traer su nombre a la ficción. Mi abuela me acompañó y me iluminó muchísimo”.

Por qué Adrián Suar se cambió el apellido

Luego de que Adrián Suar cuente que le puso “Polka” a su productora en tributo a su abuela que siempre le brindó su amor incondicional, la conversación giró en torno a su padre, Yehuda Kirzner Schwartz, una de las voces más importantes de la comunidad judía, de quién el productor heredó su apellido artístico.

El padre de Adrián Suar.

“Mí padre usaba como nombre artístico Leibele Schwartz y después pasó a llamarse Leo Suar y de ahí cuando él me lo cuenta yo tomé el apellido”, contó con orgullo.

Por último, después de repasar su infancia y describir las personas que marcaron su vida, en uno de los segmentos especiales de la entrevista, Héctor Maugeri le alcanzó un espejo a Adrián Suar para que se observe y cuente cómo se ve hoy.

Adrián Suar y Héctor Maugeri

“Veo una persona honesta. Una persona que no caretea. Lo que siento y lo que digo están en sincronicidad. A veces lo he logrado, otras no. Hoy me veo muy cerca de esa persona que siempre quise ser. Lo que siento, lo expreso. No tengo doble cara. Sigo siendo yo, no pierdo el humor ni la alegría. Estoy tratando de estar cada vez más en paz conmigo mismo”, concluyó con total sinceridad.

MDP