Amelita Baltar reveló que Astor Piazzolla la obligó a hacerse un aborto: “20 días torturándome"

En una entrevista exclusiva en +CARAS, Amelita Baltar, la gran musa y pareja de Astor Piazzolla en los años ‘60 y ‘70, sorprendió al revelar que el célebre bandoneonista la obligó a abortar un hijo que estaban esperando. "Estaba feliz con el embarazo, pero no pude defender lo que quería", confesó la artista.

A sus casi 85 años, la cantante no dudó en repasar las luces y sombras de aquel amor que marcó su vida. Amelita tenía 27 años cuando conoció al compositor, veinte años mayor que ella. Aunque al principio no tuvo una buena impresión, pronto se convirtió en su mujer, su musa y su inspiración para obras icónicas como Balada para un loco. “Fui el gran amor de Astor”, aseguró la cantante.

Amelita Baltar y Héctor Maugeri durante la entrevista en +CARAS.

En medio de ese romance que duró siete años llegó un embarazo que ella recibió con alegría, pero que él rechazó sin contemplaciones. “Él no quiso. Me tuvo 15 o 20 días torturándome”, recordó. Y citó sus palabras: “Tenés que sacarte eso. No lo quiero”.

Acto seguido, relató: “Yo lloraba y lloraba, hasta que un día le dije que llamara a alguien para que me lo saque porque yo no podía vivir así. Ahí se terminó el amor. Yo lo adoraba, pero con eso se cortó todo”.

Amelita Baltar y Astor Piazzolla frente a la Torre Eiffel.

La presión del autor de Adiós Nonino fue tal que terminó cediendo: “No pude defender lo que quería. Me agarró en falsa escuadra. Estaba feliz con el embarazo y él llegó ‘vos ya tenes un hijo y yo tengo dos más, no quiero más hijos’. No sé qué pasó. Fue el único momento de mi vida en el que aflojé”.

Además, otra herida profunda fue tener que explicarle la situación a su hijo Mariano, fruto de una relación anterior. “Fue el momento más tremendo de mi vida. Le tuve que decir que el nenito se murió y hubo que sacarlo. Él respondió: ‘Los grandes no sirven para nada’ y se fue llorando a su cuarto”, relató la cantante.

“Astor me tuvo 15 o 20 días torturándome para que abortara”, expresó Amelita en +CARAS.

Por otra parte, con la sinceridad que la caracteriza, la artista también habló de sus gustos y su presente amoroso. “Excepto Astor, siempre me gustaron los más jóvenes. Soy libriana y muy estética. Es lindo sentir que, a los casi 85 años, sigo con ganas de estar con alguien. Maridos tuve pocos, pero todavía me pasa eso de ver a un tipo y pensar: qué ganas de estar con este pibe”.

De esta manera, Amelita Baltar abrió su corazón en +CARAS con Héctor Maugeri, donde compartió la confesión más dura de su vida junto a Astor Piazzolla, el hombre que fue su gran amor pero también su gran herida.

MDP