Más de 30 años después, Mariano Martínez contó la verdad sobre el accidente que casi le cuesta la vida

En una entrevista para el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, Mariano Martínez relató un impresionante accidente que tuvo cuando era niño. Y es que según reveló el actor, mientras jugaba con sus amigos, un bondi lo atropelló, dejándolo con una herida tan grave que estuvo a punto de perder la pierna.

Según explicó Mariano Martínez, lo que siguió después fue una cadena de dolorosos episodios: una atención médica deficiente, la gangrena en su pierna y finalmente la valiente decisión de su madre de llevarlo al Hospital Garrahan. El modelo explicó que fue un médico extranjero el que le salvó la pierna y muy probablemente, la vida.

El accidente que marcó para siempre la vida de Marino Martínez

Mariano Martínez recordó aquel momento: “Iba con mis amigos a comprar merienda y cruzamos rápido, el colectivo no me vio. Yo me moví rápido y solo me agarró la pierna”, comenzó explicando. No obstante, aunque lo trasladaron rápidamente al hospital, no había pasado lo peor. Y es que en el Hospital Fiorito donde lo atendieron en primera instancia, los médicos le colocaron un yeso sin detectar el daño interno que tenía en la pierna.

Esa negligencia médica casi le cuesta la pierna debido a que la infección comenzó a desarrollar gangrena. “Se me estaba pudriendo la pierna”, confesó el actor. La situación desesperante hizo que su madre se armara de valor y lo llevara al Garrahan, siendo esa la decisión que salvó su vida.

El doctor que salvó la vida de Mariano Martínez

En el Garrahan, Mariano Martínez conoció al doctor que le salvó la vida: “Todavía me acuerdo de su nombre”. El artista explicó que se trataba de un doctor cubano, quien también lideró la cirugía. El intérprete explicó que durante todo el proceso médico logró ver su propio hueso, asegurando que fue un proceso sumamente traumático.

A pesar de todo, el procedimiento fue un éxito: Mariano Martínez se salvó de una amputación. El difícil episodio que el artista vivió a tan corta edad le dio fuerza y resiliencia. Asegurando que el accidente fue una parte fundamental para la construcción de la persona que es hoy día.