Cami Homs está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida tras anunciar su tercer embarazo. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana donde sus más de 1,2 millones de seguidores ven a diario el crecimiento de sus hijos, su vida en familia y sus proyectos laborales. Es por esta razón que una de las características que sobresalen de la modelo es su imagen.

Dueña de una belleza única y estilo propio, la exparticipante de MasterChef mostró un radical cambio de look donde formó parte de una campaña de un prestigioso salón de belleza.

El radical cambio de look de Cami Homs | Instagra

El antes y el después de Cami Homs

Con la llegada de los días más cálidos y en la antesala a vivir la temporada primavera-verano, Cami Homs apostó a darle luz a su cabello con suma naturalidad y estilo. “Trabajamos un destaque en el contorno en tonos neutros, para seguir con la naturalidad”, aclaró su estilista. Por esta razón se puede ver cómo los pequeños mechones color dorado se destacan entre un peinado con ondas, o bien un lacio perfecto.

Este tipo de luminosidad está siendo elegido por aquellas mujeres que quieren aportar luz a su rostro manteniendo el color original de su cabello. Por esta razón, la modelo realzó su imagen con una delicada, pero impactante impronta, donde su larga melena forma parte de avasallante personalidad.

Cami Homs posó frente al espejo y mostró su pancita | Instagram

Orgullosa de su pancita, Cami Homs posó frente al espejo decorado en los bordes con luces led y se fotografió dejando ver su pancita y el resultado final de este total cambio de look. “Ya que está embarazada trabajamos una técnica de bajo mantenimiento para que llegue divina al parto en enero”, remarcó su coiffeur Maxi Jara, encargado de embellecerla.

Finalmente, Cami Homs no dudó en mostrar los resultados de diferentes perfiles para que se vea de todos los ángulos el resultado final. Este delicado trabajo coincidió con el día del peluquero, quien aprovechó para agradecerle la confianza y la entrega. “Que lindo trabajar con vos”, señaló en la famosa red social de la camarita al mismo tiempo que coronó el comentario con un emoji de corazón.

Cami Homs junto a su estilista | Instagram

Los comentarios para Cami Homs no tardaron en llegar y rápidamente su caja de comentarios se llenó de elogios y buenos deseos en esta etapa que comienza a transitar, donde espera la llegada de su tercera hija junto al futbolista de Estudiantes de La Plata, Principito José Sosa.

