Así fue la primera aparición del Tucu López en televisión, desnudo y junto a Gerogina Barbarossa

Luis López, conocido popularmente como el “Tucu”, nació en Tucumán y hace veinte años se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó su carrera en los medios de comunicación. Desde joven, siempre tuvo una fuerte atracción por este ámbito, lo que lo llevó a estudiar y recibirse de locutor profesional, desempeñándose en diversas emisoras de radio. Además, durante seis años trabajó como asistente de cámara y camarógrafo. Con el tiempo, logró posicionarse como actor, participando en el elenco de Sex, la obra de José María Muscari, y destacándose como conductor en varios programas televisivos. Hoy, forma parte del elenco de "Sinvergüenzas", la comedia inspirada en The Full Monty, que se despide el 11 de septiembre en el teatro Gran Rex de la calle Corrientes.

En una reciente entrevista con Héctor Maugeri, para el ciclo +CARAS, El Tucu compartió detalles sobre su vida, sus pasiones y recordó con humor su primera e icónica aparición en televisión: un debut en el que apareció desnudo en un programa conducido por Georgina Barbarossa.

El día que Georgina Barbarossa desnudó al Tucu López en televisión

Durante la entrevista, Maugeri sorprendió al Tucu al mostrar un tape del año 2012, donde se ve su debut televisivo en el programa "Medios Locos" (América TV). En ese entonces, El Tucu era solo una voz en off, hasta que Georgina Barbarossa y Maju Lozano lo invitó al set y, en una escena inesperada, lo desnudó frente a las cámaras. Este momento, más allá de su humor, marcó el inicio de su transición de locutor a figura visible en televisión.

Tucu López en +CARAS

“Solo eras una voz y, de pronto, te transformaste en alguien a quien todas las mujeres empezaron a ver con deseo”, comentó Maugeri. El Tucu recordó la experiencia con afecto: “Fue mi primer programa en televisión, con Maju Lozano. Hasta ese momento, yo solo hacía la voz en off, pero Georgina sabe cómo jugar bien el juego”, compartió.

La infancia del Tucu López y el deseo de formar una familia

La conversación también llevó a temas más personales, cuando Maugeri le preguntó cómo conectaba ese galán televisivo con su infancia en Tucumán. Mientras una imagen de él de niño aparecía en pantalla, El Tucu expresó: “Mi niñez fue muy feliz, pero la distancia me genera angustia porque estoy lejos de mi familia. Hace veinte años que vivo en Buenos Aires, y cada vez que veo fotos de mi infancia, siento esa angustia”.

Tucu López recuerda su infancia en +CARAS

Además, con honestidad, El Tucu vinculó esa melancolía con la carencia de un proyecto familiar propio: “Tiene que ver con que no he formado una familia acá, y es un deseo permanente que no ha sucedido hasta el momento. Para mí, la familia es algo trascendental, básico y un pilar tremendo de mi vida”.

MDP