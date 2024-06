Julieta Nair Calvo estuvo en +Caras y dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas que se transmite de lunes a viernes en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la conversación, la actriz contó cómo fue trabajar con Susana Giménez.

Julieta, de 35 años, ha logrado consolidarse como una actriz reconocida y de amplia trayectoria. Su carrera comenzó a temprana edad cuando la televisión despertó su interés por el mundo del espectáculo, definiendo así su vocación. “Estoy muy bendecida de haber descubierto mi pasión desde tan chiquita, porque nunca quise ser otra cosa que lo que soy”, afirma Julieta.

En las artes escénicas, Julieta es completa: canta y baila con la misma excelencia con la que compone cada uno de sus personajes. Actualmente, protagoniza junto a Nicolás Vázquez una de las comedias musicales más exitosas de la calle Corrientes, Tootsie.

En pareja con el empresario gastronómico Andrés Rolando desde 2018, Julieta tuvo su primer hijo, Valentino, quien recientemente cumplió dos años. A los tres meses de ser mamá, la actriz recibió una propuesta laboral de una icónica conductora de televisión y una de las grandes personalidades de la Argentina: Susana Giménez. En el living de +Caras, contó cómo fue su inolvidable experiencia trabajando al lado de la gran diva de la televisión.

Cómo fue compartir escenario con Susana Giménez para Julieta Nair Calvo

Su representante le había consultado si quería tomarse unos meses para descansar y estar con su bebé recién nacido. “Por primera vez te tengo que decir que sí”, le respondió Julieta. “Quiero descansar un poco, salvo que aparezca algo maravilloso que no me pueda perder. Y te tiro una: Tengo ganas de trabajar con (Gustavo) Yankelevich, que nunca hice nada”, relató.

Días más tarde, su representante se volvió a comunicar con ella, contándole que Gustavo Yankelevich le había ofrecido actuar en la comedia “Piel de Judas” junto a Susana Giménez en Uruguay.

Durante la entrevista, Héctor Maugeri le preguntó acerca de su experiencia laboral con “La diva de los teléfonos”, y Julieta confesó: “Yo la amo a Susana. La admiraba desde antes, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Estar cerca de ella fue algo maravilloso”. Además, mencionó que tuvo una gran afinidad con la diva: “Aprendí mucho, no solo como actriz, porque ella es muy generosa arriba y abajo del escenario”.

Dando detalles de su buena química con la célebre e histórica conductora, Julieta relató: “Es una dulce. En el escenario, ella quería que yo brillara”. Por último, también destacó la buena relación que Susana tuvo con su hijo: “Además, amó mucho y pegó buena onda con Valentino”.

MDP