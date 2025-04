La vida de Baby Etchecopar está atravesada por el dolor, pero también por una profunda resiliencia. Criado en San Isidro, en el seno de una familia de clase media-baja, el conductor de radio y televisión se enfrentó a pérdidas devastadoras que marcaron su historia personal. Una de las más conmovedoras y menos conocidas fue la muerte de su hermano menor, Juan Carlos, quien falleció tiempo después de regresar de la Guerra de Malvinas en 1982. Por primera vez, en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), Baby rompió el silencio y habló de esa herida abierta que lo acompaña hasta hoy.

Baby Etchecopar recordó el regreso de su hermano Juan Carlos de Malvinas

“Era mi hijo, mi hermano menor, porque lo crié yo”, dijo con la voz entrecortada al recordar a Juan Carlos. El momento del reencuentro con él, tras la guerra, quedó grabado en su memoria. "Era un domingo. Yo daba vueltas en el auto escuchando los comunicados. Cuando llegué a casa, mi papá estaba en la puerta con todas las luces encendidas. Choqué el auto contra un árbol porque no pude frenar. Bajé y pregunté '¿qué pasó?'. Y me dijo: 'Volvió'".

Lo que siguió fue un reencuentro tan esperado como doloroso. "Entré y lo vi. Estaba con la ropa camuflada, otra podrida, otra orinada... ropa sucia, con olor a tierra. Lo abracé, lo besé, y era como abrazar un maniquí. Tenía los ojos perdidos. Era como si no se hubiera ido nunca".

Juan Carlos, el hermano de Baby Etchecopar, es el joven del margen inferior izquierdo.

Juan Carlos no volvió a ser el mismo. “Se sentaba en la habitación de arriba de casa y se quedaba mirando el horizonte”, relató Baby. Allí compartieron una anécdota tan íntima como simbólica: "De chico, desde esa habitación, yo veía dos pinos y pensaba que era Estados Unidos. Un día subo, lo veo mirando fijo y me dice: '¿Viste esos dos pinos? Me parece que es Estados Unidos'. Nunca lo había contado".

“Me contó anécdotas que pensé que eran ilusiones de soldado, pero después me confirmaron que eran verdad”, dijo. Entre los relatos más desgarradores que su hermano le confió, el conductor de “Basta Baby” (A24) recordó: “Lo peor que me contó fue que un chico que venía con él, al replegarse, le dio un ataque de asma. Como no lo podía llevar, lo dejaron sobre una piedra intentando respirar. Al otro día, fueron a buscarlo, pero estaba muerto, lo habían matado”.

Baby Etchecopar en +Caras.

Más allá del trauma bélico, Etchecopar reconoció que su hermano arrastraba un sufrimiento más profundo. "Somos una familia muy rara con el dolor. Por ahí no era tan importante Malvinas para él como su propia vida. Sufrió mucho, desde chico".

En un momento de total honestidad, Baby reveló algo que nunca había contado: "Un día me contó: 'El psiquiatra me dijo que se muere mamá o me muero yo'. Eso fue lo último que me dijo".

Conmovido, Baby Etchecopar cerró el tema con una reflexión: "Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero contar todo. No tiene sentido llevárselo. No es para hacer quedar mal o bien a mi mamá, sino para contar mi historia, porque si no, no se entiende".