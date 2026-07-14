Boy Olmi destapa la cruda realidad de MasterChef: "No es un programa de cocina"

Boy Olmi, el reconocido actor, se convirtió en el nuevo invitado del ciclo de entrevistas Caras Glam, conducido por Marcelo Polino. En una charla llena de sinceridad, el actor compartió sus experiencias en los realities televisivos MasterChef Celebrity y Bailando por un Sueño, programas en los que se animó a trascender los escenarios tradicionales y enfrentarse a nuevos desafíos. El programa completo podrá verse hoy a las 22 horas en Caras TV, donde los espectadores podrán conocer los detalles de la vida del artista.

Boy Olmi reveló cómo fue estar en MasterChef

Boy Olmi dejó una huella inolvidable en los realities más populares de la televisión argentina, conquistando a la audiencia con su carisma y talento. Lo hizo primero en el Bailando por un Sueño, el icónico programa de Marcelo Tinelli y también, en MasterChef celebrity, donde mostró otra faceta en las hornallas y se convirtió en uno de los personajes más recordados de esa emisión.

Boy Olmi en Caras Glam por Caras TV

Consultado por Marcelo Polino sobre su paso por el reality de Telefe, el actor indicó: “Me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho trabajar. Y MasterChef, suelo decirlo, no es un programa sobre cocina. Es un programa sobre las emociones violentas que se le genera a un grupo cocinando en una carrera televisiva que ve mucha gente”.

El artista también resaltó que el nivel de estrés que implica mantenerse en la competencia es lo que más lo desafía. “Son emociones muy intensas y por eso verlo es tan apasionante y hacerlo también es apasionante, pero es estresante porque todo el mundo lo pasa bien y lo padece. Más allá de las horas es el nivel de estrés que te genera estar corriendo esa carrera”, remarcó.

Boy Olmi pasó por Caras Glam

Boy Olmi confesó el calvario que vivió en el programa de Marcelo Tinelli: “Me despertaba con calambres”

Boy Olmi recordó su paso por Bailando por un Sueño y destacó que fue un esfuerzo tanto físico como de destreza. “Yo bailo más en casa que en los boliches, pero hacerlo con el rigor profesional que tiene un programa que ve todo el país requiere disciplina. Cuando estaba en el programa de Tinelli, me despertaba a la noche con calambres en las piernas por lo mucho que había que entrenar y trabajar las coreografías”.

El artista contó que su participación en el programa fue un acto de valentía y de querer demostrar que, aunque no fuera un bailarín profesional, podía intentar y aprender. “Carola (Reyna) también es muy cuidadosa con su carrera y me decía: ‘¿Cómo vas a ir a bailar y si bailas mal y te caes al suelo?’. Y yo le respondía: ‘Bueno, pero es que me divierte, no me da miedo exponerme cuando sé que lo que estoy haciendo es honesto”, contó.

Boy Olmi en Caras Glam

En este contexto, el actor explicó: “No me gusta exponerme a lugares donde no me siento cómodo, pero mostrarme en un trabajo que implica hacer algo que no sé y aprenderlo —como bailar, cocinar o incluso cantar— sí. Me han hablado incluso de la posibilidad de cantar en televisión. Yo no canto, pero me encanta la idea de decir: ‘Bueno, está bien, voy a tomar clases, voy a aprender y lo haré lo mejor posible.’ Lo importante es no dejar de ser uno mismo solo para satisfacer a los demás”.

En cuanto a los heaters, el director mencionó: “Las redes sociales generan una especie de ansiedad adictiva de la que trato de alejarme todo lo que puedo. Yo tengo mi Instagram Boy Olmi, lo podés ver, tiene cosas muy íntimas, pero no porque te muestro los secretos de mi alcoba. Muy íntimas porque muestro lo que me llamó la atención caminando por la calle y lo fotografio. Sí, cuando tengo ganas de contarlo lo cuento”.

Hoy a las 22 horas en Caras TV, donde Boy Olmi comparte detalles inéditos sobre su experiencia en estos desafíos televisivos y su visión sobre la intensidad emocional que involucra participar en ellos. Además, habló de su trayectoria y abrió la puerta de su vida personal.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL