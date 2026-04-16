Boy Olmi se sinceró sobre una infidelidad de Carola Reyna: "Soy una persona abierta"

Boy Olmi y Carola Reyna conforman desde hace años una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino. Lejos de los escándalos y las exposiciones innecesarias, han construido un vínculo basado en el respeto, el diálogo y la evolución constante, adaptándose a los cambios personales y compartidos a lo largo del tiempo.

Boy Olmi y Carola Reyna

En ese camino, ambos han sabido revisar sus propias ideas sobre el amor y la convivencia. En una entrevista, Boy Olmi y Carola Reyna sorprendieron al hablar sobre temas poco habituales, como la fidelidad, la infidelidad y las formas posibles de sostener una relación sin caer en estructuras rígidas.

Boy Olmi reveló como se definen como pareja

Durante la conversación, Boy Olmi marcó una diferencia clave sobre cómo se definen como pareja: “No somos una pareja abierta, somos personas abiertas”. Con esta frase, el actor buscó despegarse de una etiqueta que, según explicó, implica un tipo de acuerdo que no necesariamente los representa. Más que hablar de reglas o permisos, ambos hicieron foco en una forma de vincularse basada en la apertura emocional y la flexibilidad.

En ese sentido, Boy Olmi y Carola Reyna dejaron en claro que su postura no responde a una dinámica específica, sino a una manera de pensar y sentir el vínculo desde un lugar más amplio. Al ser consultados sobre un escenario hipotético de infidelidad, la respuesta fue igual de contundente. “No destruiríamos una construcción de tantos años por un ratito”, coincidieron, relativizando el peso de un posible desliz frente a la historia compartida.

Los desafíos de Boy Olmi y Carola Reyna

Por su parte, Carola Reyna aportó una mirada cotidiana sobre la vida en pareja: “Por ahí le tiraría algo por la cabeza”, bromeó. Lejos de dramatizar, ambos coincidieron en que los verdaderos desafíos muchas veces aparecen en lo cotidiano. De hecho, la actriz reveló que hay situaciones mucho más simples que pueden generar tensiones, como hábitos domésticos.

Boy Olmi y Carola Reyna

En ese sentido, Boy Olmi sumó una reflexión más profunda sobre la naturaleza de los vínculos: “Se puede amar profundamente a alguien y, al mismo tiempo, tener momentos de hartazgo”. Para el actor, la clave está en aceptar esa dualidad y aprender a convivir con ella, entendiendo que en una relación coexisten la luz y la sombra.