El encuentro que cambió la vida de Boy Olmi: “No la podía dejar sola”

A lo largo de su carrera, Boy Olmi construyó una imagen ligada a la sensibilidad, la reflexión y una forma muy particular de mirar el mundo. Más allá de sus trabajos como actor y conductor, hay episodios de su vida cotidiana que también reflejan esa manera de vincularse con los demás desde la empatía y la escucha.

Boy Olmi

Uno de esos momentos ocurrió durante una caminata por las calles de Portugal, cuando un encuentro inesperado terminó transformándose en una experiencia imposible de olvidar. Lo que parecía ser una mañana cualquiera se convirtió en una escena que dejó al descubierto una faceta íntima y conmovedora del artista.

Así fue el inesperado encuentro de Boy Olmi

Todo sucedió en Lisboa, cuando Boy Olmi se encontró durante una de sus caminatas con una mujer mayor que intentaba bajar una cuesta con mucha dificultad. Apoyada en su bastón, parecía no saber cómo continuar ese trayecto que, para cualquiera, ya sería complejo, pero para ella resultaba verdaderamente abrumador.

“Primero lo que hice fue calmarla”, recordó Boy Olmi al relatar el encuentro. Luego describió con honestidad la escena que tenía enfrente: “La agarré del brazo y empezamos a bajar la cuesta. Imposible. Una viejecita muy viejecita, con un bastón, aterrada frente al precipicio”. Lejos de limitarse a ofrecer una ayuda práctica, el actor decidió de otra manera: “Para calmarla, le preguntaba por la historia de su familia, si tenía hijos, qué hacía ahí”, contó.

La conversación que cambió la caminata de Boy Olmi

En medio de esa caminata, la conversación tomó un giro inesperado. Con curiosidad y ternura, Boy Olmi le preguntó: “¿Usted nació cuándo?”. La respuesta de la mujer no tardó en sorprenderlo: “Nací el 2 de noviembre de 1924”. Impactado por el dato, el actor quiso confirmarlo: “Entonces, ¿usted va a cumplir 100 años ahora?”. Y ella respondió con total naturalidad: “Sí, señor. 100 años”.

Boy Olmi

A partir de ahí, el vínculo entre ambos se volvió todavía más especial. Boy Olmi entendió que no podía dejarla sola: “Me di cuenta de que no la podía dejar sola por el susto que tenía. Entonces la seguí llevando...”, explicó. Más tarde descubrió que el destino de la mujer era un centro de día. Un gesto breve, una caminata compartida y una historia que, más allá del tiempo, sigue recordando el valor inmenso de estar presente para otro.