Así fue el cumpleaños 70 de Boy Olmi: búsqueda del tesoro, pasarelas ocultas y un cuarteto de cuerdas exclusivo

Carlos “Boy” Olmi ha construido una filosofía de vida centrada en la sencillez y el valor de los vínculos humanos por encima de lo material. Fiel a esa mirada, proyecta una imagen asociada a la vida consciente, el respeto por la naturaleza y la búsqueda de pequeñas acciones que alimenten su espíritu, manteniéndose alejado de los excesos que conlleva la fama. Tal es así que, para recibir sus 70 años, el actor decidió festejarlo de una manera diferente, desafiando a los suyos a vivir una experiencia tan especial como disruptiva.

Boy Olmi contó cómo organizó su cumpleaños en "clave actoral"

En las últimas horas, Boy Olmi brindó una entrevista al stream de Radio Con Vos 89.9, donde repasó distintos aspectos de su vida personal y recordó algunos de los momentos más significativos e icónicos que marcaron su historia. En ese contexto, compartió detalles sobre la original celebración de su cumpleaños número 70, un evento cuya organización requirió la participación activa y el compromiso de todos los invitados.

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“En mi cumpleaños de 70 organicé una búsqueda no de tesoro, sino de personas. Personas que se iban a encontrar el hecho que era buscarse hasta encontrarse”, comenzó diciendo procediendo a detallar en detalle todos los pormenores de aquella peculiar temática festiva. Para ello, creó una competencia que requería de la destreza y del razonamiento lógico de todos los participantes. “Los invité con una serie de claves que llegaban de formas encriptadas de mensajes a integrar una serie de equipos en donde los capitanes elegidos por mí tenían nombres claves. Por ejemplo, Silvana Soto por el capitán Piluso”, explicó procediendo a narrar la logística y los objetivos de la propuesta lúdica.

Para el artista, el misterio era una pieza fundamental para mantener la intriga y despertar el interés de los concursantes. “Luego después llegaba una consigna con unas claves para que llegaras a un lugar que era la reserva ecológica”, añadió. En ese momento, la naturaleza jugó un rol crucial. De acuerdo con su testimonio, el intérprete le agregó a la travesía un matiz sonoro. “El mapa nos conducía a una de las pasarelas ocultas que hay en la selva, en donde yo había contratado un cuarteto de cuerdas que estaba tocando música clásica”, reveló despertando orgulloso de su faceta innovadora a la hora de proponer actividades para adultos.

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La sorpresiva reacción de los invitados de Boy Olmi

Como era de esperarse, ante la propuesta de Boy Olmi, sus allegados comenzaron a esbozar todo tipo de reacciones. “Mi hermano me decía: ´Sos un megalómano ¿cómo la gente va a peregrinar hacia vos como si fueras el Buda?´”, contó poniendo en manifiesto sólo algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, el conductor siguió explicando cómo era la dinámica. “Entonces llegaban, estaba yo guiando a los equipos perdidos. No ganaba nadie, era el encuentro. Era que se empezaban a encontrar”, prosiguió, al mismo tiempo que aseguró que al final de la odisea, había una recompensa gastronómica cargada de encuentro y celebración: “Y entonces en ese oasis, en este lugar en medio de un día de calor espantoso, había champagne, frutas, cosas, se brindaba, se tomaba con músicos acompañados de la orquesta con lo que te acuerdes y nada más”.

Mientras algunas personas se sumaron a la propuesta del guionista, otros optaron por adoptar una conducta más determinante. “Mucha gente no fue, mucha gente me puteó”, afirmó. Pese a haber aceptado este tipo de reacciones, brindó los verdaderos motivos por los cuales adoptó esta forma de celebrar su cumpleaños. “Prefiero esto que me sometan a ir a una discoteca a bailar con ruido de 6 horas”.

A través de una anécdota tan divertida como desafiante, Boy Olmi recordó la original propuesta que ideó para celebrar la llegada de sus 70 años. Aquel 18 de diciembre, bajo las altas temperaturas propias del verano, el actor dejó en evidencia su deseo de generar experiencias significativas junto a amigos y familiares, en línea con los valores que guían su forma de vivir y entender el mundo. Fiel a esa filosofía, resumió su postura con una frase contundente: “Si querés ir, vas. Si no querés ir, no vayas”.