Boy Olmi: "Si no hay trabajo, me lo invento"

Boy Olmi, reconocido actor y director argentino, es el nuevo invitado de Caras Glam, el ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino en Caras TV. Durante un dialogo lleno de reflexiones y experiencias, Olmi compartió detalles sobre su carrera, su visión del oficio, cómo se mantiene vigente durante décadas y su manera de afrontar los desafíos de la profesión en la actualidad. El resto de la entrevista podrá verse esta noche a las 22 por CARAS TV.

Boy Olmi se sinceró y contó la verdad sobre su carrera

Nacido el 18 de diciembre de 1955 en Argentina, Boy Olmi ha dejado su huella en la televisión, el cine y el teatro con trabajos destacados como "Sangre del Pacífico" (2008), "Rebelde Way" (2002) y "El pecado de Oyuki" (1988). Actualmente, se encuentra presentando su unipersonal titulado Boy, en el que comparte sus pensamientos y vivencias con su público.

Boy Olmi en Caras Glam//Caras TV

Durante la entrevista, Marcelo Polino le consultó al actor cómo hace para continuar en la industria del entretenimiento que cada vez parece reducirse. Al respecto Olmi reflexionó: "Hay algo que es lo que genera toda esa industria, que es la necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos y de expresarnos. La industria está sometida a los vaivenes de las coyunturas económicas y políticas de cada momento. Ahora, la necesidad de los seres humanos de cantar, bailar, hacer poesía, hacer música, actuar, contar historias, eso no desaparece".

El actor también compartió sus pensamientos sobre cómo ha logrado mantenerse activo a lo largo de varias décadas y adaptarse a los cambios. “Sobre la continuidad de laburar tantas décadas como llevo laburando, hay algunos misterios, hay algunas suertes, hay algunas claves”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que no espera a que le llegue un trabajo. “No me quedo esperando que me llamen a trabajar, sino que genero muchas cosas, los actores a veces somos muy pasivos de esperar que nos llamen y si no nos llaman; laburamos el 10 por ciento de los actores que hay en el país y en cualquier lado".

Boy Olmi con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Boy Olmi explicó que hace cuando no lo llaman a trabajar

Boy Olmi destacó que, en Argentina y en muchos países, la oferta laboral para actores es limitada en comparación con la cantidad de talento existente. “Hay muchos más actores y muy talentosos que los espacios que hay para trabajar”, señaló. Por eso, su actitud proactiva ha sido fundamental para mantenerse vigente. “Yo no es que lo he hecho a propósito, pero tengo mucha curiosidad, mucho deseo de hacer cosas que me lleva a trabajar mucho cuando me llaman y a inventar mucho cuando tengo ganas de hacer cosas”, explicó.

Asimismo, el artista entendió que los tiempos cambiaron y no se produce de la misma manera: “No estoy pensando que es conmigo, si hay un momento que no me llaman a laburar, es porque no hay en ese momento; no hay películas como había hace 10 años o hace 20 o hace 30".

Boy Olmi en Caras Glam//Caras TV

En este contexto, el reconoció que, en momentos donde no hay proyectos en marcha, no se queda de brazos cruzados. "Salgo con mi cámara a hacer cosas yo, salgo con mi equipo a generar mensajes que creo que tienen que ver con el momento que vive el mundo, que es muy complejo. Me parece que hay cosas importantes de la que hay que hablar y salgo a provocarlo, a producirlo”, confirmó.



La entrevista completa se podrá ver esta noche a las 22 horas en Caras TV, donde Boy Olmi mostrará su costado detrás del escenario y ampliará sus ideas, compartirá detalles de su trayectoria y de su costado personal. Sin duda, una entrevista imperdible para conocer un poco más la vida de uno de los actores más versátiles.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL