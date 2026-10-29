Caras Fashion, programa completo: 29 de octubre del 2026

Caras Fashion, el ciclo de moda de Caras TV, presentó la pasarela de Phan Huy y su propuesta de alta costura para mujeres y hombres correspondiente a la temporada Fall Winter 2025/2026. El ciclo recorrió los detalles de la colección de los vestidos en una producción que reunió estilismo y vanguardia.

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Además, Caras Fashion revivió algunos de los momentos más destacados de la colección de Dolce & Gabbana en el Fashion Show 2026 Através de imágenes del desfile donde predominaron los tonos celestes y negros y las transparencias en una propuesta con personalidad.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 por Caras TV. El programa ofrece una mirada integral sobre las últimas tendencias, las grandes pasarelas y las colecciones de diseñadores número uno y las marcas destacadas de la industria de la moda.