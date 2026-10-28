De Sofía Gonet y Juli Poggio a Marta Fort: los mejores looks de los Premios Ídolo 2026

Los Premios Ídolo Argentina 2026 reúnen a las principales figuras del universo digital en una noche en la que la moda también ocupa un lugar central. La tercera edición del evento se celebra este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con una alfombra rosa que convoca a influencers, streamers y personalidades del espectáculo. Bajo la temática “Romantic Garden”, los invitados despliegan sus apuestas de estilo en una de las citas más esperadas del calendario de creadores de contenido.

La previa está a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, mientras que Sofía Gonet y Grego Rossello conducen la ceremonia. Entre vestidos de noche, siluetas audaces y apuestas que combinan tendencias con improntas personales, las figuras se lucieron frente a las cámaras.

Sofía Gonet, Juli Poggio y Marta Fort deslumbraron con sus looks en los Premios Ídolo 2026

Sofía Gonet apostó por un diseño de Gone para conducir los Premios Ídolo 2026. La propuesta, creada por el diseñador Gonzalo Andrade en colaboración con la influencer, combinó un corset nude de escote pronunciado, ballenas estructuradas y terminación en punta sobre el abdomen con una minifalda al cuerpo. Para la alfombra rosa, el conjunto sumó un sobrevestido de tul translúcido con drapeados y caída fluida, pensado para quitarse durante la noche y revelar una versión más sensual del estilismo.

Las joyas de Jean Pierre completaron el look con un collar de perlas blancas con cierre de platino y brillantes, acompañado por aros de platino y brillantes. Además, el estilismo estuvo a cargo de Caro Maxwell.

Sofía Gonet condujo los Premios Ídolo 2026 con un diseño de Gonzalo Andrade.

Otra de las figuras de la noche fue, sin dudas, Juli Poggio. La actriz brilló en la alfombra rosa con un vestido de Pucheta Paz y el estilismo de Lucas Mata. Para recibir a los invitados, eligió un diseño sirena en tonos champagne y rosé, confeccionado en tul bordado y con transparencias que dejaron la piel al descubierto. El vestido se destacó por su profundo escote en V, las mangas largas y los bordados florales en degradé, con aplicaciones de piedras y cristales colgantes que aportaron brillo al conjunto.

Juli Poggio apostó por un diseño de Pucheta Paz en tonos champagne y rosé para la alfombra rosa.

El diseño se completó con bordados de plumas en los puños y una imponente cascada de plumas en la parte inferior, que se extendió a modo de cola y sumó movimiento a la silueta. Con el pelo recogido en un rodete alto y aros colgantes, la participante de MasterChef Celebrity completó una apuesta de inspiración romántica, en la que las transparencias, los bordados y las plumas fueron protagonistas.

Juli Poggio por Pucheta Paz en los Premios Ídolo 2026

Marta Fort fue otra de las figuras que se destacó en los Premios Ídolo 2026 con un diseño de Pucheta Paz. La empresaria lució un vestido largo de silueta anatómica, confeccionado en una malla bordada con piedras, cristales y canutillos que cubrieron toda la pieza. El diseño se caracterizó por las mangas largas, los puños amplios y los bordados concentrados en el cuello y los extremos de las mangas, con una espalda súper baja que aportó un detalle distintivo a la propuesta.

Marta Fort deslumbró con su vestido de Pucheta Paz en los Premios Ídolo 2026.

Para completar el look, eligió joyas de Jean Pierre Joyeros: aros y anillos de oro blanco y brillantes. El cabello rubio, peinado con ondas suaves y llevado hacia un costado, acompañó el diseño sin restarle protagonismo a los detalles bordados.

Flor Vigna también se sumó a la alfombra rosa con un diseño de Vero de la Canal de inspiración romántica. La cantante y bailarina lució un vestido de dos piezas en tonos nude, compuesto por una falda larga de tul de seda con transparencias, bordada con plumas y cristales, y un corpiño de encaje que dejó parte de la piel al descubierto. El conjunto se completó con un corset de seda natural, bordado a mano con cristales, que definió la silueta y aportó estructura al diseño.

El look de Flor Vigna en los Premios Ídolo 2026.

Para completar la propuesta, llevó guantes blancos y un collar de varias vueltas de perlas con un dije de cruz, en sintonía con la estética romántica del vestido. El pelo rojo, recogido en una cola baja con mechones sueltos alrededor del rostro, sumó un contraste de color al conjunto.

Lola Latorre con un diseño off white de Valentina Schuchner.

Lola Latorre se sumó a los looks destacados de los Premios Ídolo 2026 con un diseño off white de Valentina Schuchner. El vestido combinó un corset estructurado con cordones cruzados en el frente y una falda larga con transparencias y aplicaciones de encaje floral. La silueta entallada y las terminaciones en punta del corset aportaron estructura al conjunto, mientras que la caída liviana de la falda sumó movimiento. El estilismo también estuvo a cargo de Caro Maxwell y se completó con joyas de Jean Pierre Joyeros: un collar, aros y anillos de oro blanco y brillantes. Con el pelo suelto, raya al medio y ondas naturales, la influencer acompañó el diseño con una propuesta de líneas románticas.

El look total white de Zaira Nara

Zaira Nara brilló con una apuesta de sastrería en color blanco. La modelo eligió un traje de saco cruzado con hombreras marcadas, solapas amplias y pantalón recto de caída fluida. Debajo llevó una prenda translúcida en tono nude, de cuello alto, que dejó ver la piel y generó un contraste sutil con el conjunto. Con el pelo suelto, raya al medio y un maquillaje en tonos neutros, completó el look con una cartera pequeña oscura que aportó un contrapunto al blanco de la sastrería. Una elección de líneas clásicas que combinó estructura y transparencias.

La alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026 se convirtió en una vidriera de tendencias, con diseños que combinaron transparencias, bordados artesanales, corsets y detalles de plumas. Entre apuestas románticas y siluetas que destacaron por sus terminaciones, las figuras del universo digital y del espectáculo desplegaron sus estilos personales en una noche en la que la moda también tuvo su protagonismo.

Los looks de los Premios Ídolo 2026

Juani Car se sumó a los Premios Ídolo 2026 con el estilismo de Lucas Mata.

Tefi Russo y Pollo Álvarez posaron en la Usina del Arte.

Javier Ortega Desio y Belu Lucius dijeron presente en la Usina del Arte.

Daniela Celis estuvo acompañada de sus hijas, Laia y Aimé.

Paulina Cocina con un look total black by CROP BA

Juli Puente, nominada en la terna deportes de los Premios Ídolo 2026.

La influencer Cande Copello en la alfombra rosa.

Fefe Bongiorno en la alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026.

Ema Rodríguez posó antes del evento en la Usina del Arte.

Fotos: Pachi Rivas