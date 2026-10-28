Quiénes son los 4 hijos de Agustina Cherri y quién es el padre de cada uno de ellos

Agustina Cherri es una de las actrices más queridas de la televisión argentina, recordada por éxitos como Chiquititas. Sin embargo, y más allá de su gran carrera artística, logró consolidar una hermosa familia ensamblada junto a sus parejas. Sus dos hijos mayores nacieron fruto de su relación de siete años con Gastón Pauls. Posteriormente, la actriz rehízo su vida amorosa junto a Tomás Vera, y con él expandió el clan familiar al tener a sus dos hijos menores, completando así un hogar colmado de amor y compañerismo.

Los hijos de Agustina Cherri

Los hijos de Agustina Cherri y Gastón Pauls: Muna Pauls Cherri y Nilo Pauls Cherri

La historia de amor de de Agustina Cherri y Gastón Pauls dio fruto a los dos hijos mayores de la actriz, Muna y Nilo. Cada uno, con su personalidad distintiva, se volvió el vínculo de los padres que los mantiene unidos, a pesar de su separación en marzo del 2014.

Muna Pauls nació el 14 de marzo de 2009, por lo que en el 2026 tiene 17 años. En el entorno de las redes sociales, especialmente en Instagram, la joven mantiene una altísima exposición pública donde deslumbra a sus cientos de miles de seguidores con su impactante talento vocal, posteando videos cantando covers, contenido estético sobre moda y sus recientes avances profesionales, como su alianza comercial con la discográfica Sony Music. Las plataformas de su padre y su madre funcionan como un reflejo de orgullo constante, ya que tanto Agustina como Gastón suelen inundar sus perfiles con fotos retro y dedicatorias emotivas que destacan su madurez.

Respecto al vínculo familiar y afectivo, Muna ejerce un rol fundamental de hermana mayor sumamente protector, cariñoso y compinche. Mantiene una unión indestructible con su hermano de sangre y demuestra una enorme ternura con los pequeños de la casa, Alba Vera y Bono Vera, con quienes comparte juegos creativos, risas y momentos cotidianos que consolidan la armonía de este hogar ensamblado.

Agustina Cherri y Muna Pauls

Nilo Pauls llegó al mundo el 29 de diciembre de 2011 y, en 2026, tiene 14 años. A diferencia de su hermana mayor, el adolescente prefiere mantener un perfil digital mucho más reservado y privado, motivo por el cual no posee cuentas personales masivas ni canales públicos propios. Por esta razón, su aparición en las plataformas virtuales se da principalmente a través de las publicaciones cotidianas de Agustina y Gastón, quienes aprovechan el espacio para compartir tiernas postales de su crecimiento físico, sus pasiones deportivas y su reciente debut actoral en la serie juvenil de televisión Margarita.

La relación diaria con sus pares dentro de la estructura familiar es verdaderamente excelente. Por un lado, mantiene una complicidad única, profunda e inquebrantable con Muna, quien lo define públicamente en reiteradas ocasiones como su hermano favorito del mundo. Por el otro lado, Nilo despliega una enorme dulzura, paciencia y cuidado al momento de divertir y proteger a sus hermanos menores en la calidez del día a día.

Agustina Cherri y Nilo Pauls

Los hijos de Agustina Cherri y Tomás Vera: Alba Vera y Bono Vera

La historia de amor de Agustina Cherri y Tomás Vera dio fruto a los dos hijos menores de la actriz, Alba y Bono . Cada uno, con su personalidad distintiva, se volvió el nuevo motor de la pareja que consolida su unión diaria, tras haberse conocido en noviembre del 2014.

Alba Vera nació el 1 de octubre de 2019, lo que significa que en 2026 tiene 7 años. Debido a su corta edad, la pequeña no cuenta con perfiles individuales ni cuentas oficiales en ninguna de las redes sociales. Sin embargo, su imagen es muy conocida por los seguidores del espectáculo nacional a través de la cuenta de Instagram de su madre, quien suele retratar con inmensa ternura las distintas etapas de su crecimiento cotidiano.

A través de estas publicaciones virtuales de Agustina, se puede apreciar el fuerte vínculo de complicidad, juegos continuos y cariño que une a Alba con todos sus hermanos. Los mayores de la casa, Muna y Nilo Pauls, ejercen un rol sumamente protector hacia ella, cuidándola de manera constante, mientras que con el más pequeño de la familia se consolidó como una gran compañera de travesuras, risas y andanzas cotidianas dentro de la intimidad del hogar.

Agustina Cherri y Alba Vera

Bono Vera llegó al mundo el 22 de enero de 2023, por lo que en el 2026 tiene 3 años. Al igual que ocurre con su hermana mayor directa, el miembro más pequeño del clan familiar carece por completo de presencia o plataformas digitales individuales de carácter público. A pesar de esto, su presentación oficial al mundo entero se dio precisamente a través de una bellísima y emotiva postal en blanco y negro compartida por Agustina desde la clínica a pocas horas de dar a luz.

En la dinámica diaria de la familia ensamblada, el pequeño Bono se convirtió rápidamente en el gran centro de atención y el consentido absoluto de todos sus hermanos mayores. La excelente y sana relación que mantiene con el resto de los hijos de la actriz se evidencia de forma constante en los videos familiares, donde se lo ve rodeado de infinitos mimos, canciones compartidas y un cuidado mutuo muy especial.

Alba Vera y Bono Vera

De esta manera, la actriz logró construir un hogar sólido donde el amor trasciende los lazos del pasado y el presente. A través de sus historias y posteos, Agustina Cherri unificó las vidas de sus cuatro hijos y sus respectivos padres en una gran familia ensamblada que crece feliz, unida y rodeada de música.