Jualiana Awada apostó por un look casual chic en Arteba: jean skinny y las botas caña súper alta que son tendencia en 2026

Este miércoles 28 de octubre, Juliana Awada asistió a la preapertura de Arteba, la feria de arte más importante de Latinoamérica. Fiel a su estilo sofisticado y descontracturado, la diseñadora apostó por un look casual chic en el que combinó prendas clásicas con uno de los calzados protagonistas de las tendencias de 2026: las botas de caña súper alta, un clásico que nunca pierde vigencia.

El look de Juliana Awada para la preapertura de Arteba

Juliana Awada asistió junto a su hija, Valentina Barbier, a la presentación de Arteba, la feria de arte que celebra su 35° aniversario con una nueva edición que reúne a referentes del arte moderno y contemporáneo. Para la gala de preapertura, la diseñadora eligió un look casual chic en el que combinó prendas clásicas con uno de los calzados que marca tendencia en 2026: las botas de caña súper alta.

Valentina Barbier, Juliana Awada | Prensa

La feria, considerada una de las más importantes de Latinoamérica, se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre. Sin embargo, la exprimera dama fue una de las invitadas a las jornadas de preapertura, que tuvieron lugar el 28 y el 29 de octubre y convocaron a coleccionistas, artistas, galeristas y personalidades del ámbito social y cultural.

Fiel a su estilo descontracturado y sofisticado, la empresaria apostó por una combinación que equilibra comodidad y elegancia. En este contexto, lució un blazer cruzado de corte estructurado en tono marrón, que llevó abierto sobre un top negro de escote bajo. Completó el conjunto con jeans skinny chupines oscuros, que acompañó con botas altas de cuero negro, de caña ancha, solapa doblada y taco fino.

Como accesorios, sumó una cartera mediana negra con doble agarre y de líneas estructuradas, detalles que reforzaron la impronta elegante y minimalista del estilismo. La combinación de prendas clásicas con un calzado de fuerte presencia le permitió construir un look urbano y versátil, ideal para una jornada dedicada al arte.

Valentina Barbier, Juliana Awada, Laria Andreani | Prensa

Valentina Barbier también apostó por un look sofisticado

Para acompañar a su mamá, Valentina Barbier eligió un conjunto de impronta elegante y contemporánea. La joven llevó una blusa negra de manga larga, con cuello alto y una silueta holgada, que combinó con un jean azul oscuro de tiro alto, costuras frontales marcadas y corte acampanado. El estilismo se completó con zapatos negros de punta fina, apenas visibles bajo el pantalón, y un pequeño bolso de mano negro con textura y detalles de flecos. La combinación de prendas de líneas relajadas con accesorios clásicos dio como resultado un look sobrio y moderno, en sintonía con la ocasión.

Valentina Grabier, Larisa Andreani, Juliana Agada, Facundo Garayane | Prensa

Arteba celebra 35 años con una nueva edición

En su 35° aniversario, Arteba presenta una cuidada selección de 69 galerías que exhibirán obras de más de 400 artistas argentinos e internacionales. El recorrido, de 11.000 metros cuadrados, propone un encuentro con distintas expresiones del arte moderno y contemporáneo, además de acercar al público a las producciones más relevantes de la escena artística.

En ese contexto, la presencia de Juliana Awada junto a su hija sumó un capítulo de moda a las jornadas de preapertura, con dos propuestas que combinaron elegancia y sencillez. Mientras la diseñadora puso el foco en sus botas altas de cuero negro y un blazer estructurado, Valentina Barbier apostó por el contraste entre una blusa holgada y un jean acampanado ideal para un evento cargado de cultura.