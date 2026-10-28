Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, abrió las puertas de su casa y mostró cómo crea las joyas que vende en su negocio

Mora Calabrese volvió a poner el foco en una de sus iniciativas personales y permitió observar cómo transcurren sus jornadas dedicadas al diseño y la producción artesanal. Mientras Abel Pintos continúa con sus compromisos profesionales, ella avanza con Cala, un proyecto que desarrolla desde su casa y que combina planificación, trabajo manual y creatividad. Algunas imágenes dejaron al descubierto aspectos poco conocidos de cómo transforma cada joya.

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, sorprendió al mostrar cómo crea las joyas de su negocio

Mora Calabrese compartió una faceta poco conocida de su rutina diaria al abrir las puertas del espacio donde desarrolla las piezas de Cala, el emprendimiento de joyería artesanal que impulsa desde hace tiempo. A través de un video publicado en las redes de la marca, dejó ver parte del trabajo que realiza en el taller que instaló dentro de su casa, donde combina diseño, planificación y producción manual.

Mora Calabrese y Abel Pintos

Las imágenes que compartió la esposa de Abel Pintos revelaron distintos momentos del proceso de creación de las joyas. Desde una mesa de trabajo organizada con herramientas específicas hasta cuadernos repletos de anotaciones y dibujos, la grabación muestra cómo cada accesorio comienza con una idea que luego se transforma en una pieza terminada. Lejos de exhibir únicamente el resultado final, la emprendedora puso el foco en las etapas previas que forman parte de la elaboración.

En varios pasajes del video también se puede ver a Mora Calabrese manipulando materiales, seleccionando componentes y utilizando instrumentos especializados para ensamblar y dar forma a las creaciones. Con movimientos precisos y un trabajo minucioso, avanza sobre cada detalle de las piezas que forman parte de las colecciones de Cala. El registro permite conocer una parte fundamental del trabajo artesanal que desarrolla desde su hogar.

Además de mostrar las herramientas de trabajo, la grabación deja al descubierto algunos rincones del estudio que funcionan dentro de la vivienda. Las cajas organizadoras con insumos, los sectores destinados al armado y las superficies donde realiza las terminaciones forman parte del recorrido visual que eligió compartir con quienes siguen el crecimiento de su proyecto.

Cala: El exitoso negocio de Mora Calabrese, donde realiza joyería artesanal

Detrás de las piezas que Mora Calabrese realiza para Cala, existe una propuesta enfocada en la producción artesanal y en la elaboración cuidada de cada diseño. El emprendimiento fue creciendo con el paso del tiempo hasta consolidarse como una marca con identidad propia, dedicada a la creación de accesorios realizados de manera manual y en pequeñas producciones.

Mora Calabrese y Abel Pintos

Meses atrás, la empresaria había anunciado un paso importante para el desarrollo del proyecto al comunicar la apertura de un espacio físico vinculado al universo de la marca. La iniciativa marcó una nueva etapa para su negocio, que hasta entonces había construido gran parte de su comunidad a través de plataformas digitales y de la difusión de sus colecciones.

La propuesta reúne distintos tipos de accesorios inspirados en una estética sencilla y atemporal. Los diseños de Mora Calabrese buscan reflejar el trabajo artesanal que caracteriza a la marca y que, según quedó reflejado en el reciente video, continúa teniendo como núcleo creativo el taller instalado dentro de su casa. Allí nacen las ideas, se desarrollan las piezas y se producen muchas de las piezas que luego llegan al público.

Cala, el negocio de Mora Calabrese

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, volvió a mostrar una faceta ligada a su proyecto personal al compartir parte del trabajo que realiza en el espacio de creación que funciona dentro de su hogar. Entre herramientas, materiales y distintas etapas de elaboración, dejó ver cómo desarrolla cada una de las piezas que forman parte de su emprendimiento. De esta manera, permitió conocer más de cerca el proceso cotidiano detrás de una iniciativa que continúa creciendo.

VDV