Teté Coustarot reveló detalles de cómo fue la tarde de té con Mirtha Legrand tras su internación: "Está bárbara"

A 22 días de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand continúa recuperándose del cuadro respiratorio que la llevó a estar internada en dos oportunidades. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su regreso a la conducción de su programa, la diva retomó una de sus tradiciones de los fines de semana: las tardes de té en su casa, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Así lo contó este miércoles Teté Coustarot en DDM (América), donde brindó detalles de cómo serán estos encuentros.

La palabra de Teté Coustarot sobre las tardes de té de Mirtha Legrand

Luego de varios días de internación, Mirtha Legrand retomó una de sus tradiciones más queridas: las tardes de té en su casa junto a sus amigos más cercanos. Aunque el encuentro del último domingo fue más íntimo que de costumbre, la conductora recibió a sus seres queridos y volvió a compartir una tarde de charlas y afecto. En diálogo con el magazine que conduce Mariana Fabbiani, Teté Coustarot contó cómo la vio y destacó su buen ánimo: “Está divina, linda como de morirse. Yo la miraba y le decía: ‘No podés ser tan linda, no puede ser’. Y está con energía, con ganas de hablar, de ver gente”.

Teté Coustarot y Mirtha Legrand juntas en el cumpleaños de Teté | Instagram

La periodista estuvo presente en la reunión y resaltó el humor y la fortaleza de La Chiqui después de los días que pasó internada por un cuadro respiratorio. “Está bárbara, cuidándose obviamente. Fueron muchos días internada. ¡Qué fuerza que tiene!”, expresó. Además, contó que aprovechó el encuentro para entregarle una medalla de la Virgen de San Nicolás, que le habían regalado unos sacerdotes durante una visita al santuario. Según contó, ellos le transmitieron un mensaje especial para la conductora: “Nosotros rezamos todos los días por Mirtha. Queremos que le mandes un beso enorme”. Emocionada, señaló que la diva recibió el obsequio y se lo puso.

Por último, describió algunos de los detalles que hacen únicos estos encuentros, en los que Mirtha mantiene su conocida atención por la estética y la puesta en escena. “Seguimos con cada domingo un mantel diferente. Hay un centro de mesa”, explicó, y definió esos gestos como “las pequeñas grandes cosas”. También destacó el acompañamiento de la familia durante la internación, en especial el vínculo entre la diva de los almuerzos y su hija Marcela Tinayre: “Es lindo verlas porque aparte vino también un nieto”.

Teté Coustarot | Instagram

Así nació la amistad entre Teté Coustarot y Mirtha Legrand

La amistad entre Teté Coustarot y Mirtha Legrand nació a partir de uno de los tradicionales almuerzos de la diva, un encuentro que marcó el comienzo de una amistad que se afianzó con el paso del tiempo. Desde entonces, ambas mantienen una relación muy cercana que trascendió el ámbito profesional y que tiene como punto de encuentro las reuniones que La Chiqui organiza en su casa.

Con más de dos décadas de historia, las tardes de té se convirtieron en una costumbre para la conductora y su círculo íntimo. Los domingos, un grupo reducido de amigas se reúne alrededor de la mesa para compartir charlas, anécdotas y momentos distendidos. En esos encuentros, Mirtha despliega su faceta de anfitriona y se ocupa de los detalles, en una tradición que sigue vigente y que forma parte de su vida diaria.

De esta manera, Teté Coustarot también dejó en claro el cariño que siente por Mirtha Legrand y la alegría de volver a compartir esos momentos con ella. La periodista destacó la energía y las ganas de la conductora de 99 años de reencontrarse con sus amigas, en una etapa en la que continúa priorizando su recuperación. Sus palabras reflejaron la importancia que tienen estas reuniones para la abuela de Juana Viale, quien, aún lejos de la televisión, mantiene intacta su pasión por recibir a sus amigos y disfrutar de las pequeñas tradiciones que forman parte de su vida.