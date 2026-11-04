Caras Fashion, programa completo: 4 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Caras Fashion por Caras TV, se presentó el desfile de Guess y mostró las principales propuestas de la reconocida firma. El ciclo ofreció un recorrido por la pasarela con especial atención a las prendas, los accesorios y las nuevas tendencias en la moda.

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La cobertura de Caras Fashion acercó a la audiencia de Caras TV la nueva colección de Guess para hombres y mujeres. La marca nació en la década del '80 y con el tiempo se consolidó como los principales diseñadores de ropa.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV, con todos los looks, los desfiles, las tendencias y las principales novedades del universo de la moda.