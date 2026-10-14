La drástica decisión que tomaron los vecinos de Darío Giordano tras la denuncia de Valentín Yankelevich

La situación de Darío Giordano sumó un nuevo capítulo en Chapadmalal, donde algunos vecinos comenzaron a manifestar su descontento con su presencia en la zona. El tema tomó relevancia luego de que Valentín Yankelevich hablara públicamente sobre la convivencia con el empresario tras la muerte de su madre, Romina Yan, y relatara los episodios de violencia que habría sufrido durante su infancia junto a su hermano Franco.

Darío Giordano y sus hijos

En medio de la repercusión que generaron sus declaraciones, un móvil de Primicias Ya expuso el malestar de algunos residentes de la localidad bonaerense. Durante la recorrida por las inmediaciones de Casa Mimouch, un emprendimiento gastronómico que también ofrece servicios de catering y alojamiento, se conocieron mensajes de rechazo que circulaban en grupos vecinales y una iniciativa que buscaría trasladar el reclamo a las autoridades.

El rechazo de los vecinos de Chapadmalal a Darío Giordano

Durante la cobertura, Adrián Mauchi recorrió el predio donde funciona Casa Mimouch y dio cuenta de la preocupación que existe entre algunos residentes. Según se explicó en el móvil, en las últimas horas se habría suspendido la llegada de trabajadores que tenían previsto realizar tareas en una de las construcciones del complejo de Darío Giordano. En paralelo, comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp en los que algunos vecinos expresaron su oposición a trabajar con personas vinculadas al emprendimiento.

El rechazo de los vecinos de Chapadmalal a Darío Giordano

Una de las residentes que participó de la cobertura aseguró que existe preocupación por la posibilidad de que jóvenes del barrio se incorporen a trabajar en el lugar. Sus declaraciones reflejaron el rechazo que algunos habitantes manifestaron hacia el empresario y su pareja en medio de la controversia.

La medida que preparan los residentes contra Darío Giordano

Uno de los datos centrales del móvil surgió cuando la vecina adelantó que algunos residentes tenían previsto reunir firmas para presentar ante la comisaría de la zona y el municipio. Según explicó, el objetivo de la iniciativa sería solicitar que Dario Giordano y su pareja se retiren del barrio. De esta manera, el reclamo buscaría pasar de los mensajes que circulan en redes sociales y grupos privados a una presentación formal ante las autoridades locales.

Sin embargo, durante la cobertura no se confirmó que la recolección de firmas se hubiera concretado ni se precisó cuántas personas participarían de la convocatoria. Por el momento, la información disponible da cuenta de una iniciativa anunciada por una residente, en un contexto de creciente malestar entre algunos vecinos.

El dato inesperado sobre Casa Mimouch, el inmueble de Dario Giordano

Otro elemento llamó la atención del equipo televisivo fue un cartel de venta colocado en el predio donde funciona Casa Mimouch. La información fue aportada por la vecina entrevistada, quien aseguró que la propiedad de Dario Giordano ya estaba a la venta. Además, durante el móvil se señaló que el lugar se encontraba vacío al momento de la visita, un dato que se sumó a las dudas sobre el futuro del emprendimiento.

Gustavo Yankelevich, Franco Yankelevich, Valentin Yankelevich, Darío Giordano

Así, mientras el testimonio de Valentín Yankelevich sobre Dario Girodano continúa generando repercusiones, la situación en Chapadmalal permanece marcada por el malestar vecinal y por una posible presentación ante las autoridades cuyo avance todavía no fue confirmado.