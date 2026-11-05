Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 5 de noviembre del 2026

Este jueves, Caras News con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, presentó otra nueva edición cargada de actualidad. Entre los temas destacados, mostró las declaraciones del guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood en el programa Otro día perdido (El trece), quien se encuentra en Argentina para dar su show el 6 de noviembre en el Movistar Arena.

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Además, Caras News dedicó espacio al nuevo trabajo de Karol G y brindó información sobre el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y un repaso por estrenos de series y películas.

Como todos los días, Caras News reúne las noticias nacionales e internacionales más destacadas de la jornada, de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Sinome. Una cita imperdible para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo.