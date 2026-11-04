Chicas Guapas, programa completo: 4 de noviembre del 2026

Chicas Guapas, el programa conducido por Lucía Ugarte en Caras TV, presentó una nueva emisión con entrevistas a destacadas personalidades de nuestro país desde el mundo del espectáculo y la música hasta la política. Toda la cobertura en uno de los eventos más recordados.

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En esta oportunidad, Lucía Ugarte habló con Julián Weich, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Lito Vitale e Hilda Lizarazu, entre otras figuras. Las entrevistas se realizaron en el marco de la gala solidaria del Hospital Gutiérrez, donde Chicas Guapas como siempre estuvo presente.

Chicas Guapas se puede ver de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV con la conducción de Lucía Ugarte. El ciclo ofrece contenidos que hacen las tardes diferentes, reuniendo las mejores coberturas, eventos, entrevistas, moda, tendencias,make-up, entre otros temas de interés.