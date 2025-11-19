Daniel Vila: “En la vida me tocó empezar de abajo y eso te forma”

CARASTV

En entrevista para +CARAS, Daniel Vila revisó su historia personal desde un lugar reflexivo y sin artificios. Dijo que sus inicios fueron humildes y que esos primeros pasos marcaron para siempre su manera de leer la vida. “En la vida me tocó empezar de muy abajo”, recordó diálogo con Héctor Maugeri, señalando que la adversidad fue una maestra dura pero decisiva. Para él, ese origen le dio valores, disciplina y una sensibilidad que fortaleció su intuición.

Explicó que atravesar dificultades en la juventud le enseñó a persistir y a interpretar cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Habló de tropiezos, aprendizajes y decisiones que moldearon una personalidad capaz de resistir tormentas sin perder rumbo. Relacionó ese proceso con su capacidad para anticipar escenarios, algo que él mismo definió antes como su rasgo más distintivo. “Si sabés aprovechar las oportunidades y sabés superar las tormentas, te vas formando”, reflexionó, dejando ver el peso de su experiencia.

Daniel Vila: La suerte es como la sal en la comida

Vila también recordó las palabras de su madre, Bárbara, una presencia que aparece cada vez que habla de sus motivaciones más íntimas. Su frase, “Siempre un poquito de suerte hace falta”, lo acompañó en momentos difíciles y en decisiones clave. Dijo que, aunque privilegió siempre el esfuerzo y la constancia, aprendió a respetar ese factor impredecible que muchas veces abre la puerta correcta en el momento justo. Y reconoció que varios de sus grandes pasos estuvieron potenciados por ese pequeño empujón del destino.

Daniel Vila y Héctor Maugeri

El empresario profundizó en su metáfora más repetida y la vinculó con diferentes etapas de su vida profesional. “La suerte es como la sal en la comida”, expresó, explicando que ni el azar ni el esfuerzo funcionan solos. Señaló que el sacrificio sin ese condimento mínimo puede volverse árido, y que la suerte, sin trabajo detrás, no construye nada sólido. La clave, dijo, está en la proporción precisa que potencia los resultados.

Vila remarcó que esa mezcla fue decisiva para tomar decisiones empresariales, conducir equipos y acompañar a figuras del espectáculo, ámbitos donde respetar el ego ajeno y saber escuchar es fundamental. Comparó esa dinámica con una receta: cada ingrediente tiene su importancia, pero ninguno debe exagerarse. “Cuando tenés esfuerzo, trabajo, sacrificio y un poquito de suerte, las cosas mejoran”, afirmó en +CARAS, sintetizando su filosofía personal. Para él, esa ecuación explica tanto los logros como las supervivencias.

Daniel Vila y el valor de la intuición como guía

En otro tramo de la charla, retomó una idea que ya había desarrollado: la intuición como herramienta clave. Dijo que no la veía como un don mágico sino como un sentido afinado por la experiencia y la observación: “No soy el más inteligente, pero sí soy el más intuitivo”. Para él, la intuición se fortaleció justamente porque aprendió a leer señales cuando las circunstancias no eran fáciles.

Daniel Vila

Vila explicó que, en momentos de incertidumbre, esa percepción rápida le permitió adelantarse, corregir rumbos y aprovechar oportunidades que otros no veían. Dijo que la intuición lo ayudó tanto a nivel empresarial como en vínculos humanos, donde la sensibilidad es tan importante como la estrategia. Vinculó este rasgo con su estilo de liderazgo, basado más en la cercanía que en la autoridad rígida, y concluyó que su historia es la prueba de que la intuición también se entrena.