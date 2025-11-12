Maru Botana confirmó la denuncia por estafa: 60 millones y juicio

Maru Botana atraviesa un fuerte golpe personal y profesional. La reconocida cocinera confirmó que presentó una denuncia por estafa y fraude contra una constructora que utilizó su imagen a cambio de realizar una obra solidaria en Mendoza, pero que nunca se concretó.

La estafa que sufrió Maru Botana

El proyecto estaba pensado para la Fundación Conin, en la zona de Las Heras, donde funciona un centro nutricional que necesitaba construir una cooperativa laboral para ofrecer trabajo y formación a los chicos del lugar.

Según contó el periodista Luis Bremer en A la tarde (América TV), la chef cedió el uso de su imagen por dos años sin cobrar dinero, a cambio de que se levantara el edificio. “En 2021 le dijeron que empezaban la obra, pero el terreno sigue igual, arrasado y árido. Nunca cumplieron, y ahora le deben 60 millones de pesos”, explicó.

Consultada por el mismo programa, Botana confirmó que la denuncia ya está en la Justicia y relató con tristeza lo que vivió: “Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo cumplí con todo lo que pedían para sus publicidades, pero a cambio de dinero les pedí que armen la cooperativa”.

Con evidente frustración, la cocinera agregó: “Se fue un socio, se disolvió y me dejaron en banda. Fue una decepción enorme, porque era algo hermoso para los chicos de Conin”.

Lo que comenzó como un gesto solidario terminó en un proceso judicial que la tiene profundamente afectada. No solo por el daño económico, sino por la traición a una causa social que buscaba brindar oportunidades de trabajo y esperanza.

Un momento sensible en su vida personal

En medio de este conflicto, Maru Botana también atravesó una fecha muy especial. A 17 años de la muerte de su hijo Facundo, compartió en Instagram un conmovedor mensaje: “Hoy es el día en que si pudiera volvería todo para atrás. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto sabemos que los días especiales son difíciles”, escribió junto a una foto del bebé.

“Facu siempre está, lo siento en cada uno de mis hijos. Me acompaña y nos cuida”, agregó Maru Botana, recibiendo una ola de mensajes de cariño de sus seguidores.

