Daniel Vila se sinceró sobre Pamela David: "Luché dos años el amor de esta mujer"

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Daniel Vila abrió el corazón y reveló uno de los capítulos más determinantes de su vida afectiva: su relación con Pamela David. Habló con la serenidad de quien ya atravesó todas las etapas del amor, la intuición, la espera, la incertidumbre y la certeza, y hoy mira hacia atrás con gratitud. Para él, la historia con la conductora no fue un flechazo inmediato, sino una energía que lo llamó y que decidió seguir. Y confesó que ese trayecto, lejos de ser simple, requirió tiempo, paciencia y convicción.

Daniel Vila y la conquista que le llevó dos años

Cuando recordó aquellos comienzos, Daniel Vila fue directo y profundo. “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, admitió, con una mezcla de orgullo y ternura. Explicó que no se trató de insistencia vacía, sino de una conexión que sintió desde el primer instante. “Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, expresó, subrayando que en el amor también intervienen fuerzas intangibles.

Daniel Vila

Para él, la modelo irradiaba una vibración distinta, algo que lo impulsaba hacia ella sin explicación racional. “El amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”, afirmó en +CARAS, convencido de que fue esa corriente invisible la que terminó de unirlos. Y aseguró que la espera no solo valió la pena, sino que lo transformó profundamente.

Daniel Vila y el rol de la intuición en su vida amorosa

A lo largo de la entrevista, Daniel Vila recordó que siempre fue un hombre guiado por la intuición. Ya lo había contado en otras ocasiones: no se considera el más inteligente, pero sí uno de los más intuitivos. Y en su encuentro con Pamela David, esa percepción interna tuvo un peso determinante. Sintió desde el principio que detrás de su belleza había una mujer luminosa, generosa y profundamente humana.

Ese convencimiento fue, para él, un motor. No se trataba de conquista superficial ni de adoración pasajera, sino de reconocer una energía afín. Y con el tiempo, esa intuición se confirmó: construyeron una relación sólida, basada en la admiración, la comprensión y un amor que él describe como “una fuerza que mueve todo”.

Daniel Vila en +CARAS

Daniel Vila y una historia que redefinió su vida

Daniel Vila no oculta el impacto que Pamela David tuvo en su mundo emocional. La define como una mujer que lo hizo crecer, que lo suavizó y que lo conectó con un modo más honesto de expresar lo que siente. La relación, asegura, lo volvió más empático y más consciente de sí mismo. Y reconoce que gran parte de su felicidad actual tiene su origen en esa búsqueda persistente que inició hace tantos años.

Hoy, cuando recuerda aquellos dos años de espera, no lo hace desde el sacrificio, sino desde el privilegio. Para él, amar así, intensamente, con fe y con paciencia, es una experiencia que marca para siempre. Y concluye que, en su historia con la conductora, la energía positiva del amor fue la que finalmente completó el camino.