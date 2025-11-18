Daniel Vila reveló el detrás de escena de su boda con Pamela David: “La queríamos en silencio, pero Ángel de Brito lo contó”

En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, Daniel Vila recreó uno de los momentos más emotivos de su historia con Pamela David: la boda que planearon en secreto y que terminó expuesta antes de tiempo. Habló con ternura, humor y una pizca de nostalgia, como quien reconoce que incluso los planes más cuidados pueden tomar rumbos inesperados. Para él, aquel casamiento resumió la esencia de su relación: amor profundo, familia, discreción y un toque de caos inevitable. Y explicó por qué, a pesar de todo, aquella jornada se volvió inolvidable.

Daniel Vila y la boda que debía ser secreta

Daniel Vila recordó que la ceremonia había sido pensada para realizarse lejos de los flashes. “Lo quisimos hacer en silencio, pero lo contó Ángel de Brito y se perdió esa magia”, lamentó. En +CARAS, el empresario contó que habían organizado un encuentro íntimo, un sábado al mediodía, con apenas 30 parejas, 60 personas, más los chicos; y sus propios hijos. Todo estaba planificado como un gesto íntimo, privado, casi ritual.

Sin embargo, un periodista del canal se enteró y la noticia se hizo pública. “Entonces, bueno, perdió la magia esa que tenía”, explicó, aceptando que en el mundo mediático el secreto es un lujo difícil de sostener. Aun así, la pareja decidió seguir adelante, convencida de que la esencia de la celebración seguiría intacta.

Daniel Vila

En la entrevista con Héctor Maugeri, Daniel Vila también reveló que llegar al casamiento no fue sencillo. “Me costó convencerla de casarnos”, admitió, recordando que Pamela David sentía que no era necesario formalizar. Para él, en cambio, había algo profundo en ese gesto: una reafirmación del vínculo y una señal importante para la familia.

“Yo creía que sí, sobre todo por Lola, que ya tenía 3 años”, explicó en +CARAS, destacando que el matrimonio también tenía un valor simbólico para la hija de ambos. Finalmente, la conductora aceptó. Y Vila lo vivió como una oportunidad para “revalidar el vínculo”, más allá de lo legal. La boda, entonces, se transformó en un acto de amor más que en un evento social.

Daniel Vila y Héctor Maugeri

Daniel Vila y un casamiento transformado por el clima

Aunque la pareja había planificado una ceremonia perfecta, el clima jugó una carta inesperada. “Era muy familiar y con muy poquitos amigos”, recordó, describiendo ese día que debía ser luminoso. Pero lo que llegó fue todo lo contrario: un día frío, lluvioso, con neblina, muy lejos de la postal soñada. Lo que podría haber sido un contratiempo se convirtió en magia.

“Pero fue fantástico”, resumió Daniel Vila, con una sonrisa que atravesó toda la entrevista. Aquella escena en la montaña, envuelta en bruma, terminó siendo única e irrepetible. Una boda distinta a la que imaginaron, pero profundamente auténtica, y según él, perfecta en su imperfección.